Bebês na UTI neonatal participam de ensaio fotográfico de Páscoa

A Páscoa fez a alegria de familiares com bebês da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal da Maternidade Humberto Coutinho, no município de Colinas, no Maranhão.

Isso porque a equipe do hospital promoveu um ensaio fotográfico especial em alusão ao período festivo nessa quinta-feira, 27. Os recém-nascidos, protagonistas do momento, foram registrados com tiaras de orelhinhas de coelho e cenouras de pano feitas especialmente para eles, com meias de seda e feltro.

