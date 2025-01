Bebê nasce em Forquilha após mãe ser resgatada pelos Bombeiros

Na manhã dessa quinta-feira, 15, no município de Forquilha, a 216 km de Fortaleza, nasceu Antônio Santiago que veio ao mundo em meio a um cenário de desafios causados ​​pelas intensas chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Sua mãe, em trabalho de parto, teve que ser resgatada de uma área isolada pelas enchentes para chegar ao pronto-socorro da cidade.

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) no bairro Timbaúba 2, onde a gestante, no nono mês de gestação, estava isolada e apresentando fortes contrações. A operação foi coordenada pela equipe de resgate, que enfrentou dificuldades de acesso e precisou utilizar um barco para atravessar o rio.