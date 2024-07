Otaviano Costa fez cirurgia para tratar aneurisma: 'Estava em risco'

O ator e apresentador Otaviano Costa revelou nesta segunda-feira, 22, que realizou uma cirurgia para remover um aneurisma.

Em vídeo publicado no seu perfil no Instagram, o artista detalhou ter sido diagnosticado com a condição em junho e que passou pelo procedimento cirúrgico para remoção do aneurisma no último dia 10.

“Há mais ou menos 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui”, iniciou no vídeo que foi gravado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde passa pelos cuidados do pós-operatório.