Mãe e irmão de Marília Mendonça recebem Prêmio Multishow pela cantora

A mãe, o irmão e o empresário da cantora Marília Mendonça receberam, na madrugada desta quinta-feira, 9, o Prêmio Multishow no lugar da cantora. Marília concorria na categoria Melhor Cantora.

Após a morte dela em um acidente de avião, em novembro, a organização do evento cancelou as votações e declarou Marília como vencedora deste ano. Ao receber o treféu, Ruth Moreira, mãe da cantora, agradeceu o carinho dos fãs: "a gente segue forte porque podemos compartilhar essa dor com vocês".

Além de Ruth, o irmão da cantora, Gustavo, também discursou. "Marília queria ver todo o mundo feliz", disse. "Quero que vocês guardem sempre o que Marília passou para cada um de vocês".

As cantoras Ivete Sangalo, Iza e Luisa Sonza, juntamente ao violonista Franco, fizeram performance homenageando Marília antes da entrega do troféu. Enquanto um clipe com imagens da cantora passava no telão, elas interpretaram sucessos da carreira de Marília.

