Um mês sem Marília Mendonça: irmão e Maiara e Maraisa fazem tributo

Este domingo, 5 de dezembro, marca um mês da morte de Marília Mendonça. Para homenagear a cantora, seu irmão João Gustavo juntamente com sua dupla Dom Vittor, além de Maiara e Maraisa, estarão presentes no programa "Fantástico"

Marília e outras quatro pessoas morreram em um acidente de avião no dia 5 de novembro em Minas Gerais. No programa de domingo, os artistas irão conversar com as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta sobre a trajetória da cantora sertaneja, além de fazer um tributo à ela.

Antes do acidente, Maiara e Maraisa tinham lançado o projeto "As Patroas" ao lado de Marília. Mesmo com a morte da amiga, elas já haviam dito que pretendem dar continuidade ao trabalho de modo a enaltecer o legado da artista.

“A gente tem que agradecer a Deus por esses momentos que a gente viveu, pelas oportunidades, por toda a genialidade dela. Ela viveu intensamente tudo”, declarou Maraisa, durante a entrevista. A dupla ainda falou sobre o orgulho que Marília sentia do irmão, Gustavo, e enalteceu seu talento para a música.

