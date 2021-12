Thales Bretas espalha cinzas de Paulo Gustavo em Nova York

As cinzas do humorista Paulo Gustavo, falecido há sete meses de Covid-19, foram espalhadas em Nova York pelo marido, Thales Bretas, nesse sábado. O dermatologista compartilhou o momento em seu Instagram

O dermatologista Thales Bretas, de 40 anos, compartilhou no Instagram o momento em que espalhou as cinzas do marido Paulo Gustavo, que morreu há sete meses devido à Covid-19. A situação foi compartilhada na noite desse sábado, 4, e ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, um local que, segundo Thales, era divertido de aproveitar ao lado de Paulo.

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante... te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo. O dia ficou mais colorido quando te recebeu!”, escreveu ele.

Paulo morreu em 4 de maio, aos 42 anos, após semanas de batalha contra as complicações da Covid-19. Ele seus dois filhos, Romeu e Gale, cuja responsabilidade de criação é dividida entre o viúvo e sua mãe, dona Déa Lúcia. Em 2018, o humorista havia comprado um apartamento em Nova York, para onde gostava de viajar com a família.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

