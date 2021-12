Taty Girl interrompe show após homem bater em mulher

Ao se apresentar na primeira noite da 70ª edição da Expoapi em Teresina, Piauí, que aconteceu no último domingo, 5 de dezembro, Taty Girl interrompeu seu show ao ver um homem agredindo uma mulher próximo ao palco. Irritada com a situação, a cantora pediu que o agressor fosse expulso do evento.

A organização da festa não se posicionou sobre o caso e tanto o homem como a mulher não foram identificados. “Se todo homem que batesse em mulher pegasse assim uns cinco anos de cadeia, nunca mais ele ia bater em mulher. Bicho que eu tenho abuso é homem que bate em mulher. Eu sou só mulher magrinha, mas eu meto a chibata também. Eu fico revoltada”, disse a cantora.

Esse foi o primeiro evento teste oficial realizado pelo governo do Piauí. Apesar da organização ter limitado o público em 5 mil pessoas, correspondendo a 1/3 da capacidade total, Taty agradeceu nas redes sociais pela presença de 25 mil pessoas.

“Estou impactada até agora, mais de 25 mil pessoas pra me ver, e eu quase não chego presa no engarrafamento, a coisa mais linda da minha vida , meu Deus do céu, que amor por vocês, meu Piauí. Eu amo muito, cantaram o show do começo ao fim”, declarou.

