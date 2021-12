Xuxa desce da nave e canta "Arco-Íris" e "Lua de Cristal" no Prêmio Multishow

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu os telespectadores ao fazer a abertura do pré-show do Prêmio Multishow 2021. Descendo de uma nave, fazendo referência ao programa "Xou da Xuxa", exibido entre 1986 e 1992 pela Rede Globo, a rainha dos baixinhos cantou os sucessos "Arco-Íris" e "Lua de Cristal", com a participação especial da cantora Majur.

Sobre o assunto Xuxa se manifesta após comentário capacitista de Mara Maravilha em ‘Ilariê’

Xuxa reencontra ator Marcelo Ribeiro, com quem gravou "Amor, Estranho Amor"

De Mara Maravilha a ex-ator mirim, Xuxa encara polêmicas em documentário

Confira a performance:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cês tem noção que a @xuxameneghel dividir a nave com a @Majur é uma reparação história, né?! Pequena mais é, já é bastante. #PremioMultishow — Gabriel Oliveira (@ga_olivers) December 8, 2021

Eu não nasci na época mas pude desfrutar hoje graças ao @multishow da épica descida da @xuxameneghel na nave #PremioMultishow — João Pedro Correia (@joao_pedro8856) December 9, 2021

Finalmente teve paquita preta e Xuxa ainda mandou um “bem-vindes” #PrêmioMultishow https://t.co/XiuBNPrfeG — nelisa (@anaelisantana) December 9, 2021

Essa é a primeira vez que Xuxa participa da premiação. A performance faz homenagem aos quase 30 anos do fim do programa "Xou da Xuxa". Segundo o Multishow, foram necessários meses para reconstituir a famosa nave. Além do cenário, o figurino futurista também complementou a performance que relembrou os anos 90.

A apresentação nostálgica emocionou fãs, principalmente aqueles que cresceram acompanhando o "Xou da Xuxa".

Meu sonho desde criança quando assistia o programa da Xuxa, era da um rolê na nave dela. #PremioMultishow — Isa Monteiro (@isadora_mso) December 9, 2021

A apresentadora cantou "Lua de Cristal" ao lado da cantora baiana Majur. "Me segurei tanto para não ficar me debulhar em lágrimas. Eu não levanto a bandeira LGBTQIA+, eu me enrolo. Fiquei emocionada em cantar ali com a Majur", contou Xuxa, em depoimento. Não-binária, negra e gay, Majur confessou para a apresentadora que a usava inspiração quando a Rainha dos Baixinhos dizia que todos deveriam ser o que queriam ser.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags