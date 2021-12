41 anos sem John Lennon: cinco filmes para assistir nos streamings

Há 41 anos, no dia 8 de dezembro de 1980, o mundo perdia um dos grandes ícones da música internacional: John Lennon, integrante dos Beatles, morria após ser vítima de um assassinato em frente à sua casa em Manhattan, Nova York. Na época, ele havia acabado de lançar seu disco “Double Fantasy” (1980) ao lado de Yoko Ono.

O artista marcou gerações por vários motivos: foi membro de uma das mais importantes bandas de rock, junto com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Os quatro se tornaram estrelas internacionais e foram responsáveis por músicas como “Get Back”, “Here Comes The Sun”, “Strawberry Fields Forever” e “Hey Jude”.

Na carreira solo, John Lennon também se destacou, principalmente, com seus trabalhos ao lado de Yoko Ono. Com vários discos lançados, tornou-se o dono de um dos maiores símbolos da luta pela paz, “Imagine”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto 50 anos de "Imagine": entenda o legado do clássico de John Lennon

Em sua homenagem, o Vida&Arte separou uma lista de filmes para você assistir nos streamings.

“The Beatles: Get Back” (2021)

No fim da década de 1960, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr se uniram para planejar o primeiro show ao vivo dos Beatles após mais de dois anos. Essa preparação culminaria na última apresentação do grupo, que aconteceu na cobertura dos estúdios da gravadora Apple Corps, em Londres, e também no álbum “Let It Be”.

Dividida em três partes, na série de Peter Jackson, cada episódio tem duas horas de duração e revela conteúdos inéditos da banda de rock britânica. A obra apresenta pela primeira vez, na íntegra, a última performance dos quatro membros. Além disso, mostra outras composições clássicas dos discos “Let It Be” e “Abbey Road”.

Onde: no Disney+



“John e Yoko: Só o Céu Como Testemunha” (2018)

Dirigido pro Michael Epstein, o documentário destaca como Yoko Ono influenciou a carreira musical de John Lennon. Ela, que era uma artista plástica, fez várias contribuições em suas produções e se tornou uma das principais parceiras do cantor. Revela, por exemplo, o processo criativo do álbum “Imagine”, em que ela aparece opinando e contribuindo com seu trabalho.

Onde: na Netflix



“Procurando Lennon” (2017)

O documentário “Procurando Lennon” foca nos aspectos da trajetória de John Lennon que marcaram seu trabalho e sua própria personalidade. Discorre sobre o momento em que seu bisavô, James Lennon, saiu da Irlanda e foi morar em Liverpool com o objetivo de fugir da fome e da pobreza que se alastrou durante uma praga em seu país de nascença.

Acompanha a infância e a adolescência do cantor em Liverpool, além de revelar suas influências musicais na época, como Elvis Presley. Filme passa pela primeira banda de rock que criou, a “The Quarrymen”, até a formação dos Beatles.

Onde: na Globoplay

“O Garoto de Liverpool” (2010)

Obra de Sam Taylor-Johnson ficcionaliza a história de John Lennon. No enredo, ele era um adolescente rebelde, que vivia com sua tia rigorosa em Liverpool. Quando o marido dela morre, o jovem reencontra sua mãe, Julia, no funeral e tenta estabelecer um relacionamento com ela. É sua mãe que lhe apresenta à música popular e faz despertar no garoto a vontade de formar a própria banda.

Onde: Amazon Prime Video

“John Lennon: Imagine - O Filme" (1971)

"John Lennon: Imagine - O Filme” registra o cotidiano do cantor durante o processo de produção de "Imagine" e está disponível na plataforma Curta!On. O artista foi responsável por estrelar e dirigir o filme ao lado de sua esposa, Yoko Ono. Juntos, os dois revelam o dia a dia deles na época e utilizam as canções do álbum como trilha sonora. Não há, porém, narração ou enredo, apenas imagens que compõem uma espécie de videoclipe.

Durante a exibição, é possível assistir a John Lennon tocando “Imagine” no piano. Ele também aparece vestido com uniforme militar durante a música “I Don’t Wanna Be Your Soldier”. Ainda mostra o casal jogando sinuca ao som de “How Do You Sleep”, composição que era uma indireta a Paul McCartney.

Onde: no Curta!On



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags