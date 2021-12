People's Choice Awards 2021: com BTS, Adele e Juliette, confira vencedores

A People’s Choice Awards 2021 homenageou ontem, terça, 7, os melhores do ano da música, do cinema, da televisão e da cultura pop. O público teve participação nos votos por meio do site do evento e do Twitter. Confira lista de vencedores

Ocorrida na noite de ontem, terça, 7, a premiação People’s Choice Awards homenageou os melhores do ano da música, do cinema, da televisão e da cultura pop. O público teve participação nos votos por meio do site do evento e do Twitter. Os vencedores das 40 categorias foram anunciados ao longo da noite por diversas celebridades; confira lista completa abaixo. A ex-BBB Juliette Freire venceu na categoria Influenciador do Ano.

O ator Dwayne Johnson e o grupo sul-coreano BTS foram os mais premiados da noite, com três estatuetas recebidas cada. A noite foi embalada por apresentações musicais de Blake Shelton, H.E.R. e Christina Aguilera. Esta última apresentou um medley de sucessos de sua carreira, incluindo “Genie in a Bottle” e “Beautiful”, enquanto H.E.R. realizou um tributo musical ao falecido Marvin Gaye.

People's Choice Awards 2021: vencedores do cinema

Filme: Viúva Negra



Filme de comédia: Free Guy: Assumindo o Controle



Filme de ação: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis



Filme de drama: Cruella



Filme família: Luca



Ator de cinema: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)



Atriz de cinema: Scarlett Johansson (Viúva Negra)



Estrela de drama: Kevin Hart (Paternidade)



Estrela de comédia: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)



Estrela de ação: Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis)

People's Choice Awards 2021: vencedores da televisão

Série: Loki



Série de drama: Grey's Anatomy



Série de comédia: Eu nunca...



Série que vale maratonar: Round 6



Série de ficção científica/fantasia: Lúcifer



Reality show: Keeping Up with the Kardashians



Programa competitivo: The Voice



Ator: Tom Hiddleston (Loki)



Atriz: Elizabeth Olsen (WandaVision)



Estrela de drama: Chase Stokes (Outer Banks)



Estrela de comédia: Selena Gomez (Only Murders in the Building)



Talk show diurno: The Ellen DeGeneres Show



Talk show noturno: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



Concorrente de competição: JoJo Siwa (Dancing With the Stars)



Estrela de reality show: Khloé Kardashian (Keeping Up With the Kardashians)

People's Choice Awards 2021: vencedores da música

Cantor: Lil Nas X



Cantora: Adele



Grupo/banda: BTS



Canção: Butter – BTS



Álbum: Sour – Olivia Rodrigo



Artista country: Blake Shelton



Artista de música latina: Bad Bunny



Artista revelação: Olivia Rodrigo



Videoclipe: Butter – BTS



Colaboração: Stay – The Kid Laroi e Justin Bieber

People's Choice Awards 2021: vencedores da cultura pop

Influenciador do ano (Brasil): Juliette



Estrela social: Britney Spears



Especial pop: Friends: The Reunion



Ato de comédia: Vaccinated and Horny Tour – Chelsea Handler



Podcast: Anything Goes with Emma Chamberlain



Game Changer: Simone Biles

