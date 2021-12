Final de A Fazenda 13: Nego do Borel e Medrado não estarão na festa

A Record TV confirmou que os ex-peões Fernanda Medrado e Nego do Borel não participarão da festa final do reality show A Fazenda 13. A decisão de exclusão dos dois ex-participantes foi confirmada pela assessoria da emissora nesta quarta-feira, 8 de dezembro. A festa final de A Fazenda está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 15 de dezembro, véspera da final.

Medrado tocou o sino e pediu para sair do reality após nove dias de confinamento. Segundo ela, a desistência foi decorrente a abalos psicológicos causados pelo jogo, além desua briga com Rico Melquiades e a opinião de outros peões sobre sua amizade com Dayane Mello. Com a desistência, a cantora perdeu um carro e acumulou uma dívida devido a quebra de contrato. Já Nego do Borel foi expulso após ser acusado de estupro de vulnerável contra Dayane Mello, que na ocasião estava visivelmente embriagada. O incidente ocorreu pós festa, quando os dois passaram a noite juntos. Nas gravações é possível ver e ouvir a ex-peoa repelindo toques de Borel.

A tradicional festa ocorre em todas as edições e reúne todos os peões, tanto os confinados quantos os eliminados. No entanto, apesar do contato, é proibido que os ex-peões revelem as preferências do público no jogo. Rico Melquíades, MC Gui, Marina Ferrari e Sthe Matos tem presença confirmada na festa. Já Dynho Alves, Solange Gomes, Aline Mineiro e Mileide Mihaile dependem do resultado da Roça dessa quinta-feira, 9 de dezembro.

