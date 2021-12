Marília Mendonça e Paulo Gustavo recebem homenagens no Prêmio Multishow

O ator e humorista Paulo Gustavo e a cantora Marília Mendonça foram homenageados no Prêmio Multishow na madrugada desta quinta-feira, 9. Ambos os artistas morreram em 2021.

Paulo Gustavo foi a óbito em maio, após quase dois meses internado, com complicações decorrentes da Covid-19. Ele havia sido internado em março, e chegou a apresentar melhoras algumas vezes. Após uma pneumonia e uma embolia pulmonar, ele não resistiu.

Marília Mendonça, por sua vez, faleceu em um acidente de avião em novembro. Ela estava a caminho de um show em Minas Gerais, quando a aeronave atingiu um cabo de alta tensão durante o procedimento de pouso, e caiu em uma cachoeira.

Ela concorria na premiação, na categoria Cantora do Ano. Após a confirmação da morte, a organização do evento cancelou as votações e a declarou como vencedora. A mãe, o irmão e o empresário de Marília receberam o troféu durante a cerimônia.

Marcado por diversas performances musicais, o evento também teve um momento, logo antes da entrega do prêmio, de homenagem a Marília. Ivete Sangalo, Iza e Luisa Sonza, além do violonista Franco, interpretaram sucessos da carreira da cantora, que tinha imagens exibidas no telão.

Paulo Gustavo também recebeu homenagens no evento. Tatá Werneck, uma das apresentadoras da premiação e amiga íntima do humorista, abriu as celebrações da vida do ator com um discurso. "Ele era uma luz", disse ela. Em seguida, Cacau Protásio, Catarina Abdala e Samantha Schmütz lembraram o legado de Paulo Gustavo no teatro, no cinema e na televisão. "Artista, no sentido mais nobre da arte", comentou Samanta.

As atrizes passaram para um vídeo do humorista Marcus Majella. Em Nova Iorque, o colega de trabalho fez uma performance vestido como a cantora Beyoncé, e compartilhou momentos da carreira de ambos. "Continuar rindo, continuar fazendo os outros rirem, é a forma mais bonita e verdadeira de honrar esse amigo", afirmou.

A intervenção foi seguida por um vídeo com momentos de Paulo Gustavo na cerimônia do Prêmio Multishow. Ele participou, como repórter ou apresentador do evento, desde 2011, em diversas ocasiões.

O momento foi encerrado com um discurso de Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo. Ele comentou sobre a capacidade do ator de promover mudanças e debates usando a arte. "Nunca esqueceremos de toda a alegria e toda a revolução que ele provocou", disse.

