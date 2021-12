Com flores e abraço, Carlinhos Maia e Gkay reconciliam amizade em Fortaleza

Na madrugada desta quarta-feira, 14, o humorista Carlinhos Maia e a influencer, Géssica Kayane, a Gkay, se reconciliaram. Eles trabalharam juntos há três anos atrás, mas deixaram de se falar após divergências. A reconciliação foi oficializada na festa de Gkay, a "Farofa da Gkay" que acontece no resort Marina Park Hotel, em Fortaleza, com o alagoano entregando um buquê de flores para a paraibana, além de um abraço e palavras de carinho ditas por ambos.

O momento foi compartilhado nas redes sociais, e em uma live no Instagram mais de 160 mil pessoas viram o entendimento entre a paraibana e o alagoano. A reaproximação já estava sendo especulada. No fim do mês de novembro deste ano, eles voltaram a se seguir no Instagram e fãs ascenaram para um possível retorno da amizade, mas a consolidação acorreu na festa "Farofa da Gkay".

"Isso não é um discurso sobre mim, é um discurso completamente sobre você. Sobre tudo o que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher f*** que você é", disse Carlinhos para Gkay durante a festa da influencer.

O marido de Lucas Guimarães ainda confessou que assistiu as conquistas de Gkay e revelou que fingiu "não estar se importando, mas na verdade você (Géssica) sabe que se sempre me importei", afirmou Maia emocionado.

Farofa das Reconciliações

