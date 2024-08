Enquanto isso em Paris: Brasil chega ao primeiro ouro com Beatriz Sousa no judô

Beatriz Souza conquistou a 1ª medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris Crédito: Luis ROBAYO / AFP

A primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 foi conquistada nesta sexta-feira, 2, sobre as habilidades de Beatriz Sousa no judô na categoria acima de 78 kgs. A judoca iniciou a trajetória da busca pelo primeiro pódio número 1 brasileiro com um ippon em Izayana Marenco, da Nicarágua. Em seguida, nas quartas de final, ela superou a sul-coreana Hayun Kim no golden score. Nas semis, a brasileira despachou nada mais nada menos do que a francesa Romane Dicko, líder do ranking mundial, e cravou sua vaga na grande final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Numa final emocionante, ela fixou seu nome na história do esporte brasileiro ao vencer a israelense Raz Hershko nos tatames da Arena Campo de Marte e faturou a medalha de ouro.

Basquete vence e seca rivais A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu o Japão nesta sexta-feira, por 102 a 84, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O cestinha da partida foi o brasileiro Bruno Caboclo, com 33 pontos.Com o resultado, o Brasil depende do resultado de outros grupos para se classificar às quartas de final. Isso porque o torneio olímpico de basquete consiste em três grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada chave e os dois melhores terceiros avançam para as quartas de final.

Arqueiros eliminados

Representando o Time Brasil na modalidade por equipes mistas do tiro com arco das Olímpiadas de Paris, Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano perderam para os mexicanos Matias Grande e Alejandra Valencia por 5 a 1 e foram eliminados nas oitavas de final. As parciais do duelo foram de 36/37, 36/36 e 36/37. Por água abaixo

Nas competições aquáticas, o Time Brasil viveu oscilações. Nos 100m borboleta, Kayky Mota ficou no meio do caminho e não avançou para as semifinais, sendo eliminado da competição. Já o revezamento 4x100m misto, o time ficou apenas na 16ª colocação na final.

As brasileiras Andressa de Morais e Izabela da Silva participaram da classificatória do lançamento de disco, mas ambas foram eliminadas. A melhor marca de Izabela da Silva foi 61,68m, enquanto Andressa de Morais alcançou a distâncias de 59,43m. Flávia Maria de Lima competiu na primeira rodada dos 800 metros. Com o tempo de 2min0s73, a brasileira não conseguiu a classificação direta à próxima fase e terá que disputar a repescagem na busca de uma vaga. A prova é neste sábado, às 6h20 (de Brasília). Nas classificatórias do arremesso de peso, Welington Morais ficou sem marca após três tentativas e foi eliminado.