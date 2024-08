Ana Sátila fica na 5º posição do caiaque cross na etapa de contrarrelógio

Ana Sátila fica na quinta posição em estreia do caiaque cross feminino (KX-1) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira, 2, e não consegue vantagem na escolha da chave da primeira rodada.

Esta é a primeira vez que a caiaque cross ou caiaque extremo, faz parte das olímpiadas. Esta prova inicial apenas serviu para decidir quais atletas poderão escolher com quem vão competir na primeira rodada que ocorrerá neste sábado,3.

O caiaque cross é uma modalidade da canoagem slalom considerada mais radical. A prova começa a partir de uma rampa e eles descem no percurso de no máximo seis portões a favor da correnteza e dois contra. O esporte começa com os quatro atletas competindo entre si ao mesmo tempo.