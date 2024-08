Brasil vive dia de eliminações e definições no atletismo nas Olimpíadas de Paris-2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

No decatlo, Fernando Balotelli segue vivo na busca por pódio após terminar esta sexta-feira, 2, na 17ª colocação

O Brasil viveu uma tarde de múltiplas competições do atletismo nesta sexta-feira, 2, pelas Olimpíadas de Paris-2024, marcado principalmente por eliminações. Além da queda em salto triplo, os atletas também não foram bem em lançamento de disco e arremesso de peso, mas a classificação do decatlo está para ser definida no próximo sábado, 3.

As brasileiras Andressa de Morais e Izabela da Silva participaram da classificatória do lançamento de disco, mas ambas foram eliminadas. A melhor marca de Izabela da Silva foi 61,68m, enquanto Andressa de Morais alcançou a distâncias de 59,43m.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Flávia Maria de Lima competiu na primeira rodada dos 800 metros. Com o tempo de 2min0s73, a brasileira não conseguiu a classificação direta à próxima fase e terá que disputar a repescagem na busca de uma vaga. A prova é neste sábado, às 6h20 (de Brasília).