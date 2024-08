Wanderley Pereira perde para ucraniano e está eliminado do boxe das Olimpíadas

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Wanderley Pereira está fora da busca por medalhas no boxe masculino de até 80 kgs das Olimpíadas de Paris-2024. Na tarde desta sexta-feira, 2, o brasileiro foi superado por 3 rounds a 0 pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak em duelo válido pelas quartas de final do certame realizado na Arena de Paris do Norte.

Desde os assaltos finais, o adversário mostrou ímpeto diante do baiano, a quem nem sequer cumprimentou no início da luta. Ao brasileiro, restou apenas levantar a guarda, mas nas trocações o ucraniano levou a melhor.

Com a eliminação nas quartas de final, Wanderley Pereira não tem mais chance de brigar por medalha na modalidade.