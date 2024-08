Brasil é eliminado pelo México nas equipes mistas do tiro com arco

Representando o Time Brasil na modalidade por equipes mistas do tiro com arco das Olímpiadas de Paris , Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano perderam para os mexicanos Matias Grande e Alejandra Valencia por 5 a 1 e foram eliminados nas oitavas de final . As parciais do duelo desta sexta-feira foram de 36/37, 36/36 e 36/37.

Marcus e Ana Luiza ainda disputarão a prova individual das Olímpiadas de Paris. Ambos garantiram a classificação às oitavas de final na última terça-feira. Enquanto o embate do feminino será realizado no sábado, o do masculino será domingo.

Inclusive, Marcus D'Almeida é uma das grandes esperanças do Brasil de ganhar a medalha de ouro. Ele é o número 1 do ranking mundial de tiro com arco.