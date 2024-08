Calderano perde para sueco na semifinal e disputará bronze no tênis de mesa

O confronto começou promissor para Calderano, que abriu uma vantagem confortável no primeiro set, chegando a estar 10 a 4 no placar. No entanto, o sueco conseguiu uma virada espetacular, vencendo o set por 12 a 10 após desperdiçar seis set points.

O sonho do ouro olímpico para Hugo Calderano foi interrompido de forma dramática na semifinal do tênis de mesa na Olimpíada de Paris. O brasileiro foi derrotado pelo sueco Truls Moregardh por 4 sets a 2, com parciais de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7, 10/12 e 11/8.

No segundo set, a disputa foi acirrada, com ambos os jogadores se alternando na liderança. No final, Moregardh conseguiu abrir dois pontos de vantagem, fechando o set em 16 a 14.

Calderano mostrou resiliência no terceiro set, sendo mais preciso e vencendo por 11 a 7, renovando as esperanças da torcida brasileira. Porém, no quarto set, o sueco retomou o controle do jogo, vencendo novamente por 11 a 7.