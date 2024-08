Brasileiros ficam de fora da final da ginástica de trampolim nas Olimpíadas de Paris-2024

Camilla Gomes terminou a classificatória na 15ª colocação do feminino, enquanto Rayan Dutra finalizou a prova mascula na 12ª posição

No início da manhã, Com 50.580 como sua melhor pontuação, Camilla Gomes terminou a 15º colocação. Entre as 16 atletas, as oito melhores, incluindo todas empatados em oitavo lugar, se classificariam para a final.

O Brasil não possui representantes nas finais da ginástica de trampolim. Nesta segunda-feira, 2, tanto Camilla Gomes foi eliminada das classificatórias do feminino quanto Rayan Dutra ficou de fora da busca por pódio no masculino.

Já no período da tarde, o brasileiro Rayan Dutra, segundo ginasta homem a representar o Brasil na modalidade, foi eliminado após ficar na 12ª posição da classificação geral. Apenas os oito melhores colocados de um total de 16 atletas avançaram para a grande final. Com isso, Rayan se despediu da competição.



No exercício um, Rayan Dutra marcou 56.370 pontos, com uma somatória entre dificuldade, execução, tempo no ar e deslocamento horizontal.

O brasileiro alcançou 56.210 pontos na segunda tentativa. Mesmo com o descarte da pior nota e o uso da melhor, não conseguiu garantir acesso para a grande final do torneio e deu adeus às Olimpíadas de Paris. (Com Iara Costa)