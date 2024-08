Evandro e Arthur derrotam tchecos e avançam para as oitavas do vôlei de praia em Paris

Perusic e Schweiner foram derrotados pelos brasileiros por 2 sets a 0, com parciais de 21/18; 21/16. Dupla verde e amarela avança na liderança do Grupo E

Em confronto válido pela terceira e última partida da fase de grupos do vôlei de praia em duplas das Olimpíadas de Paris-2024, os brasileiros Evandro e Arthur Lanci enfrentaram os tchecos Perusic e Schweiner nesta sexta-feira, 2, e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/18; 21/16, e avançaram para as oitavas de final da competição na liderança do Grupo E.

Em um primeiro set muito equilibrado, o Brasil conseguiu se sobressair apenas na reta final, quando abriu vantagem de três no último ponto através da efetividade nos saques e ganhou por 21 a 18.

No segundo set, Evandro e Arthur Lanci assumiram o protagonismo, dominaram os tchecos com ataques eficientes e garantiram a vitória com uma diferença de cinco pontos (21 a 16).