Jucielen Romeu vence norte-americana e avança às quartas de final do boxe

O Brasil tem outros dois atletas de boxe já classificados às quartas de final e semifinal das Olímpiadas de Paris. Bia Ferreira já assegurou a medalha de bronze ao avançar para as semifinais na categoria até 60kg. Nesta sexta-feira, às 16h36, Wanderley Pereira também estará no ringue, competindo nas quartas de final da categoria até 80kg.

"Foi uma luta acirrada. Não esperava que seria tão parelha. Mas é aquilo, estamos nos Jogos Olímpicos, não da para esperar pouca coisa. Fui buscar e atrás do meu propósito de vencer e me classificar", disse Jucielen ao SporTV.

A luta

O primeiro round foi de equilibrio e bons golpes de ambas as lutadoras, mas com leve vantagem de Jucielen Romeu, que venceu por 3 a 2 na opinião dos juizes. Alyssa Mendonza voltou superior e teve um volume superior no segundo assalto, que terminou em 3 a 2 para a norte-americana.

O round decisivo também foi de grande equilibrio, com Jucielen acertando bons golpes, mas com sua adversária aproveitando bem os contragolpes. A brasileira, no entanto, levou a melhor por unanimidade dos juízes.