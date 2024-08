Valdileia Martins chega à final do salto em altura com recorde brasileiro

Estreante em Jogos Olímpicos aos 34 anos de idade, Valdileia Martins tinha uma difícil missão para se classificar à final do salto em altura feminino em Paris-2024. Isso porque, a melhor marca da carreira da brasileira até então (1,90m), não deveria ser suficiente para ela avançar para a decisão.

Valdileia Martins alcançou um resultado importante para o salto em altura feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 . A brasileira fez a sua estreia olímpica nesta sexta-feira , no Stade de France. A atleta brasileira disputou a etapa classificatória, fez a melhor marca na carreira (1,92m) , igualou o recorde brasileiro e avançou à final da modalidade.

A prova começou com a primeira barra em 1,83m, altura tranquila para Valdileia passar na primeira tentativa. Em seguida, o sarrafo subiu para 1,88m e a brasileira precisou de dois saltos para passar por cima. Já a terceira barra (1,92m) representava o grande desafio para Martins: quebrar o prório recorde e igualar a melhor marca da história do Brasil. Não foi na primeira tentativa. Mas Valdileia manteve a cabeça erguida e veio com tudo para o segundo salto, passou a barra e explodiu de felicidade!

Aos gritos, Valdileia comemorou muito pois sabia que aquela marca lhe deixava perto da sua primeira final olímpica. De fato, o 1,92m foi suficiente para garantir a decisão.

No entanto, na sequência, a brasileira sofreu uma contusão preocupante quando tentava passar 1,95m e preocupa para a final.