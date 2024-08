Último da bateria, Brasil fica fora da final no revezamento 4x100m misto

O time brasileiro finalizou a etapa classificatória em 3:57s27 e ficou no último lugar da primeira bateria. A equipe foi a 16ª no geral e, portanto, está eliminada. Apenas os oito melhores times garantem vaga na final.

O Brasil está fora da final do revezamento 4x100m medley misto das Olimpíadas de Paris. Nesta sexta-feira, a equipe formada formada por Guilherme Basseto, Gabrielle Roncatto, Nicolas Albiero e Stephanie Balduccini ficou no último lugar da bateria na Arena La Défense e não se classificou para a prova decisiva.

Os Estados Unidos, de Regan Smith, Charlie Swanson, Caeleb Dressel e Abbey Weitzel, lideraram a prova. Os americanos finalizaram a classificatória com o tempo de 3:40s98. A equipe da Austrália ficou em segundo, com 3:41s42, seguido pela China, que concluiu em 3:42s26.

A brasileira realizou a prova classificatória em 8:32s30 e terminou no sexto lugar da primeira bateria. Ela era a única representante do país e ficou na décima posição no geral. Portanto, está eliminada. Apenas as oito melhores vão para a grande final.

Desta forma, Mafê se despede das Olimpíadas de 2024 sem medalhas. Ela disputou duas finais da natação, mas ficou na sétima posição nos 400m livre e também em sétimo no revezamento 4x200m livre feminino, ao lado de Gabrielle Roncatto, Stephanie Balduccini e Maria Paula Heitmann. Nesta última prova, ela abriu com 1:56s06, marca que valeu como recorde sul-americano da prova individual dos 200m livre.

A nadadora brasileira chegou a competir nos 200m livre, mas terminou na 11ª colocação e não se classificou para a prova decisiva.