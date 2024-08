Brasil atropela Egito e garante classificação às quartas de final no vôlei masculino

Derrotado nas duas primeiras rodadas dos Jogos, contra Itália e Polônia, os brasileiros precisavam de um triunfo por 3 a 0 ou 3 a 1 para avançar às quartas. E conseguiram. Com uma grande atuação coletiva, a equipe de Bernardinho não tomou conhecimento dos egípcios e liquidou a partida com extrema facilidade.

O time de vôlei masculino do Brasil está classificado para as quartas de final das Olimpíadas de Paris. Nesta sexta-feira, a Seleção atropelou o Egito por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/13 e 25/16, e confirmou a vaga.

Mesmo com a vitória, o Brasil permanece na terceira posição do Grupo B, agora com quatro pontos. No entanto, o time avança de fase como um dos melhores terceiros colocados da primeira fase.

Como foi o jogo?

O jogo não poderia começar melhor para o Brasil. Com um alto volume, a Seleção abriu vantagem logo no início do primeiro set e só foi aumentando a diferença, fechando em 25 a 11. Destaque para o bloqueio brasileiro, responsável por cinco pontos do time.

Os egípcios tentaram incomodar na segunda parcial, mas rapidamente o Brasil abriu cinco pontos e retomou o domínio da partida. Com repertório variado, a equipe brasileira teve calma para construir jogadas e usufruiu do brilho de Darlan, o nome do segundo set, vencido por 25 a 13.

O cenário se repetiu na terceira e última parcial. Persistente, o Egito voltou a trocar pontos com o Brasil, mas logo viu a Seleção construir larga vantagem e levar o set por 25 a 16. Um verdadeiro atropelo na Arena Paris Sul.