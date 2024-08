Gabriele Santos fica na 26ª posição e está fora da final de salto triplo em Paris-2024

Repórter do caderno de Esportes

Atleta ficou na 26ª colocação na classificatória com 13,63m nesta sexta-feira, 2, no Stade de France, e não ficou em zona de classificação para a busca pelo pódio

O Brasil está fora da final feminina do salto triplo nas Olimpíadas de Paris-2024. Representante verde e amarela, a atleta Gabriele Santos ficou na 26ª colocação na classificatória com 13,63m nesta sexta-feira, 2, no Stade de France, e não ficou em zona de classificação para a busca pelo pódio.

Nas três tentativas de salto, Gabriele não conseguiu concluir na primeira oportunidade. Na segunda tentativa, ela marcou 13,63m e na terceira alcançou 13,48m. Para se classificar, era necessário, no entanto, que o salto ultrapassasse a marca de 14,35m.

Após a desclassificação, a atleta demonstrou descontentamento com a própria performance, mas negou tristeza profunda.