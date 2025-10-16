Mr. Olympia: quem tem mais títulos? Veja todos os campeões

Principal campeonato de fisiculturismo do mundo é realizado desde 1965 e conta atualmente com 11 categorias. / Crédito: Reprodução/Instagram @mrolympiallc

O Mr. Olympia 2025 consagrou os melhores fisiculturistas do planeta e reforçou o peso histórico do campeonato, criado em 1965. A competição, que já revelou lendas como Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman, contou com vitórias marcantes de Derek Lunsford, Ramon Dino e Andrea Shaw.