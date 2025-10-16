Mr. Olympia: quem tem mais títulos? Veja todos os campeões

Mr. Olympia: quem tem mais títulos na história? Veja todos os campeõesPrincipal competição do fisiculturismo mundial consagra Derek Lunsford, Ramon Dino e Andrea Shaw na nova edição. Saiba quem mais venceu e veja a lista completa
O Mr. Olympia 2025 consagrou os melhores fisiculturistas do planeta e reforçou o peso histórico do campeonato, criado em 1965.
A competição, que já revelou lendas como Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman, contou com vitórias marcantes de Derek Lunsford, Ramon Dino e Andrea Shaw.
Confira todos os campeões da nova edição e os maiores vencedores da história do fisiculturismo.
O que é o Mr. Olympia
O Mr. Olympia é o principal campeonato de fisiculturismo do mundo. Criado em 1965, o evento reúne anualmente os melhores atletas da modalidade, que competem pelo Troféu Eugene Sandow, símbolo máximo do esporte.
Com o passar das décadas, o torneio se expandiu, dando origem a diversas categorias masculinas e femininas.
A partir dos anos 1980, o Olympia passou a premiar também as mulheres com a criação da Ms. Olympia, e, nos anos 2000, surgiram novas divisões que valorizam diferentes tipos de físico.
Hoje, o evento conta com 11 categorias oficiais, premiando desde os gigantes da Open Bodybuilding até atletas de biotipo atlético ou estético.
Quem tem mais títulos na história do Olympia
O recorde absoluto do Mr. Olympia pertence à norte-americana Iris Kyle, com 10 títulos na categoria Ms. Olympia, entre 2004 e 2014.
Entre os homens, o topo é dividido entre Lee Haney e Ronnie Coleman, ambos com oito conquistas. Logo atrás aparece o austríaco Arnold Schwarzenegger, sete vezes campeão e responsável por popularizar o fisiculturismo mundialmente nos anos 1970.
No cenário atual, Cydney Gillon (oito títulos na Figure) e Chris “CBum” Bumstead (seis na Classic Physique) eram os maiores vencedores em atividade até 2024, quando anunciaram aposentadoria.
O americano Derek Lunsford também entrou para a história ao ser o único atleta a vencer em duas categorias diferentes: a 212 Olympia (em 2021) e a Open Bodybuilding (em 2023 e novamente em 2025).
Brasil em destaque: títulos e conquistas no Mr Olympia
O Brasil já soma 12 títulos no Olympia, todos no feminino. A paulista Juliana Malacarne é a maior campeã brasileira, com quatro títulos na Women’s Physique.
Ela é seguida por Francielle Mattos, tricampeã da Wellness Olympia, e agora por Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra, que ampliaram o domínio nacional em 2024 e 2025.
No masculino, o país vive uma fase de ascensão. Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, conquistou seu primeiro título na Classic Physique Olympia 2025, marcando um feito histórico para o fisiculturismo brasileiro.
Lista dos maiores campeões da história do Mr. Olympia
- Iris Kyle (Ms. Olympia): 10 títulos (2004, 2006–2014)
- Adela García (Fitness Olympia): 8 títulos (2004, 2006–2007, 2009–2013)
- Lee Haney (Mr. Olympia): 8 títulos (1984–1991)
- Lenda Murray (Ms. Olympia): 8 títulos (1990–1995, 2002–2003)
- Ronnie Coleman (Mr. Olympia): 8 títulos (1998–2005)
- Cydney Gillon (Figure Olympia): 8 títulos (2017–2024)
- Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia): 7 títulos (1970–1975, 1980)
- Flex Lewis (202/212 Olympia): 7 títulos (2012–2018)
- Phil Heath (Mr. Olympia): 7 títulos (2011–2017)
- Chris “CBum” Bumstead (Classic Physique Olympia): 6 títulos (2019–2024)
- Harold Kelley (Wheelchair Olympia): 6 títulos (2018–2022, 2024)
Todos os campeões do Mr. Olympia
A seguir, conheça os campeões do Mr. Olympia por categoria e ano.
Mr. Olympia (Open)
- 1965: Larry Scott (EUA)
- 1966: Larry Scott (EUA)
- 1967: Sergio Oliva (Cuba)
- 1968: Sergio Oliva (Cuba)
- 1969: Sergio Oliva (Cuba)
- 1970: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1971: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1972: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1973: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1974: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1975: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1976: Franco Columbu (Itália)
- 1977: Frank Zane (EUA)
- 1978: Frank Zane (EUA)
- 1979: Frank Zane (EUA)
- 1980: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
- 1981: Franco Columbu (Itália)
- 1982: Chris Dickerson (EUA)
- 1983: Samir Bannout (Líbano)
- 1984: Lee Haney (EUA)
- 1985: Lee Haney (EUA)
- 1986: Lee Haney (EUA)
- 1987: Lee Haney (EUA)
- 1988: Lee Haney (EUA)
- 1989: Lee Haney (EUA)
- 1990: Lee Haney (EUA)
- 1991: Lee Haney (EUA)
- 1992: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1993: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1994: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1995: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1996: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1997: Dorian Yates (Inglaterra)
- 1998: Ronnie Coleman (EUA)
- 1999: Ronnie Coleman (EUA)
- 2000: Ronnie Coleman (EUA)
- 2001: Ronnie Coleman (EUA)
- 2002: Ronnie Coleman (EUA)
- 2003: Ronnie Coleman (EUA)
- 2004: Ronnie Coleman (EUA)
- 2005: Ronnie Coleman (EUA)
- 2006: Jay Cutler (EUA)
- 2007: Jay Cutler (EUA)
- 2008: Dexter Jackson (EUA)
- 2009: Jay Cutler (EUA)
- 2010: Jay Cutler (EUA)
- 2011: Phil Heath (EUA)
- 2012: Phil Heath (EUA)
- 2013: Phil Heath (EUA)
- 2014: Phil Heath (EUA)
- 2015: Phil Heath (EUA)
- 2016: Phil Heath (EUA)
- 2017: Phil Heath (EUA)
- 2018: Shawn Rhoden (Jamaica)
- 2019: Brandon Curry (EUA)
- 2020: Mamdouh Elssbiay (Egito)
- 2021: Mamdouh Elssbiay (Egito)
- 2022: Hadi Choopan (Irã)
- 2023: Derek Lunsford (EUA)
- 2024: Samson Dauda (Nigéria/Reino Unido)
- 2025: Derek Lunsford (Estados Unidos)
212 Olympia (antiga 202 Olympia)
- 2008: David Henry (EUA)
- 2009: Kevin English (EUA)
- 2010: Kevin English (EUA)
- 2011: Kevin English (EUA)
- 2012: Flex Lewis (País de Gales)
- 2013: Flex Lewis (País de Gales)
- 2014: Flex Lewis (País de Gales)
- 2015: Flex Lewis (País de Gales)
- 2016: Flex Lewis (País de Gales)
- 2017: Flex Lewis (País de Gales)
- 2018: Flex Lewis (País de Gales)
- 2019: Kamal Elgargni (Líbia)
- 2020: Shaun Clarida (EUA)
- 2021: Derek Lunsford (EUA)
- 2022: Shaun Clarida (EUA)
- 2023: Keone Parson (EUA)
- 2024: Keone Pearson (EUA)
- 2025: Keone Pearson (Estados Unidos)
Classic Physique Olympia
- 2016: Danny Hester (EUA)
- 2017: Breon Ansley (EUA)
- 2018: Breon Ansley (EUA)
- 2019: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2020: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2021: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2022: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2023: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2024: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
- 2025: Ramon Dino (Brasil)
Men's Physique Olympia
- 2013: Mark Anthony Wingson (EUA)
- 2014: Jeremy Buendia (EUA)
- 2015: Jeremy Buendia (EUA)
- 2016: Jeremy Buendia (EUA)
- 2017: Jeremy Buendia (EUA)
- 2018: Brandon Hendrickson (EUA)
- 2019: Raymont Edmonds (EUA)
- 2020: Brandon Hendrickson (EUA)
- 2021: Brandon Hendrickson (EUA)
- 2022: Erin Banks (EUA)
- 2023: Ryan Terry (Inglaterra)
- 2024: Ryan Terry (Reino Unido)
- 2025: Ryan Terry (Reino Unido)
Ms. Olympia
- 1980: Rachel McLish (EUA)
- 1981: Ritva Elomaa (Finlândia)
- 1982: Rachel McLish (EUA)
- 1983: Carla Dunlap (EUA)
- 1984: Corinna Everson (EUA)
- 1985: Corinna Everson (EUA)
- 1986: Corinna Everson (EUA)
- 1987: Corinna Everson (EUA)
- 1988: Corinna Everson (EUA)
- 1989: Corinna Everson (EUA)
- 1990: Lenda Murray (EUA)
- 1991: Lenda Murray (EUA)
- 1992: Lenda Murray (EUA)
- 1993: Lenda Murray (EUA)
- 1994: Lenda Murray (EUA)
- 1995: Lenda Murray (EUA)
- 1996: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
- 1997: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
- 1998: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
- 1999: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
- 2000: Andrulla Blanchette (Inglaterra) - peso-leve
- 2000: Valentina Chepiga (Ucrânia) - peso-pesado
- 2001: Juliette Bergmann (Holanda)
- 2002: Lenda Murray (EUA)
- 2003: Lenda Murray (EUA)
- 2004: Iris Kyle (EUA)
- 2005: Yaxeni Oriquen-García (Venezuela)
- 2006: Iris Kyle (EUA)
- 2007: Iris Kyle (EUA)
- 2008: Iris Kyle (EUA)
- 2009: Iris Kyle (EUA)
- 2010: Iris Kyle (EUA)
- 2011: Iris Kyle (EUA)
- 2012: Iris Kyle (EUA)
- 2013: Iris Kyle (EUA)
- 2014: Iris Kyle (EUA)
- 2015: Margie Martin (EUA)
- 2016: Margie Martin (EUA)
- 2017: Helle Trevino (Dinamarca)
- 2018: Alina Popa (Romênia)
- 2019: Helle Trevino (Dinamarca)
- 2020: Andrea Shaw (EUA)
- 2021: Andrea Shaw (EUA)
- 2022: Andrea Shaw (EUA)
- 2023: Andrea Shaw (EUA)
- 2024: Andrea Shaw (EUA)
- 2025: Andrea Shaw (Estados Unidos)
Fitness Olympia
- 1995: Mia Finnegan (EUA)
- 1996: Saryn Muldrow (Dinamarca)
- 1997: Carol Semple Marzetta (EUA)
- 1998: Monica Brant (EUA)
- 1999: Mary Yockey (EUA)
- 2000: Susan Curry (EUA)
- 2001: Susan Curry (EUA)
- 2002: Susan Curry (EUA)
- 2003: Susan Curry (EUA)
- 2004: Adela García (República Dominicana)
- 2005: Jen Hendershott (EUA)
- 2006: Adela García (República Dominicana)
- 2007: Adela García (República Dominicana)
- 2008: Jen Hendershott (EUA)
- 2009: Adela García (República Dominicana)
- 2010: Adela García (República Dominicana)
- 2011: Adela García (República Dominicana)
- 2012: Adela García (República Dominicana)
- 2013: Adela García (República Dominicana)
- 2014: Oksana Grishina (Rússia)
- 2015: Oksana Grishina (Rússia)
- 2016: Oksana Grishina (Rússia)
- 2017: Oksana Grishina (Rússia)
- 2018: Whitney Jones (EUA)
- 2019: Whitney Jones (EUA)
- 2020: Missy Truscott (EUA)
- 2021: Whitney Jones (EUA)
- 2022: Missy Truscott (EUA)
- 2023: Oksana Grishina (Rússia)
- 2024: Missy Truscott (EUA)
- 2025: Fitness Olympia: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
Figure Olympia
- 2003: Davana Medina (Porto Rico)
- 2004: Davana Medina (Porto Rico)
- 2005: Davana Medina (Porto Rico)
- 2006: Jenny Lynn (EUA)
- 2007: Jenny Lynn (EUA)
- 2008: Jennifer Gates (EUA)
- 2009: Nicole Wilkins (EUA)
- 2010: Erin Stern (EUA)
- 2011: Nicole Wilkins (EUA)
- 2012: Erin Stern (EUA)
- 2013: Nicole Wilkins (EUA)
- 2014: Nicole Wilkins (EUA)
- 2015: Latorya Watts (EUA)
- 2016: Latorya Watts (EUA)
- 2017: Cydney Gillon (EUA)
- 2018: Cydney Gillon (EUA)
- 2019: Cydney Gillon (EUA)
- 2020: Cydney Gillon (EUA)
- 2021: Cydney Gillon (EUA)
- 2022: Cydney Gillon (EUA)
- 2023: Cydney Gillon (EUA)
- 2024: Cydney Gillon (EUA)
- 2025: Rhea Gayle (Reino Unido)
Bikini Olympia
- 2010: Sonia Gonzalez (EUA)
- 2011: Nicole Nagrani (EUA)
- 2012: Nathália Melo (EUA)
- 2013: Ashley Kaltwasser (EUA)
- 2014: Ashley Kaltwasser (EUA)
- 2015: Ashley Kaltwasser (EUA)
- 2016: Courtney King (EUA)
- 2017: Angélica Teixeira (Brasil)
- 2018: Angélica Teixeira (Brasil)
- 2019: Isa Pecini (Brasil)
- 2020: Janet Layug (EUA)
- 2021: Jennifer Dorie (Canadá)
- 2022: Maureen Blanquisco (Filipinas)
- 2023: Jennifer Dorie (Canadá)
- 2024: Lauralie Chapados (Canadá)
- 2025: Maureen Blanquisco (Filipinas)
Women's Physique Olympia
- 2013: Dana Lynn Bailey (EUA)
- 2014: Juliana Malacarne (Brasil)
- 2015: Juliana Malacarne (Brasil)
- 2016: Juliana Malacarne (Brasil)
- 2017: Juliana Malacarne (Brasil)
- 2018: Shanique Grant (EUA)
- 2019: Shanique Grant (EUA)
- 2020: Sarah Villegas (EUA)
- 2021: Sarah Villegas (EUA)
- 2022: Natalia Abraham Coelho (EUA/Brasil)*
- 2023: Sarah Villegas (EUA)
- 2024: Sarah Villegas (EUA)
- 2025: Natalia Abraham Coelho (EUA/Brasil)
*Natália Abraham Coelho possui dupla nacionalidade, mas é listada no site oficial da competição como atleta estadunidense
Wellness Olympia
- 2021: Francielle Mattos (Brasil)
- 2022: Francielle Mattos (Brasil)
- 2023: Francielle Mattos (Brasil)
- 2024: Isa Pereira Nunes (Brasil)
- 2025: Eduarda Bezerra (Brasil)
Wheelchair Olympia
- 2018: Harold Kelley (EUA)
- 2019: Harold Kelley (EUA)
- 2020: Harold Kelley (EUA)
- 2021: Harold Kelley (EUA)
- 2022: Harold Kelley (EUA)
- 2023: Karol Milewski (Polônia)
- 2024: Harold Kelley (EUA)
- 2025: James Berger (Estados Unidos)
Mr. Olympia: julgamento e critérios do fisiculturismo
Nas competições, os jurados avaliam simetria, proporção, definição muscular e apresentação de palco. Cada categoria tem exigências específicas: enquanto a Open prioriza volume e densidade muscular, as divisões como Classic Physique ou Bikini buscam equilíbrio estético e harmonia corporal.
As poses são essenciais para destacar os músculos e evidenciar o condicionamento físico dos atletas, que seguem uma rotina extrema de dieta e treino antes do evento.