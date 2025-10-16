Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mr. Olympia: quem tem mais títulos? Veja todos os campeões

Principal competição do fisiculturismo mundial consagra Derek Lunsford, Ramon Dino e Andrea Shaw na nova edição. Saiba quem mais venceu e veja a lista completa
O Mr. Olympia 2025 consagrou os melhores fisiculturistas do planeta e reforçou o peso histórico do campeonato, criado em 1965.

A competição, que já revelou lendas como Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman, contou com vitórias marcantes de Derek Lunsford, Ramon Dino e Andrea Shaw.

Confira todos os campeões da nova edição e os maiores vencedores da história do fisiculturismo.

O que é o Mr. Olympia

O Mr. Olympia é o principal campeonato de fisiculturismo do mundo. Criado em 1965, o evento reúne anualmente os melhores atletas da modalidade, que competem pelo Troféu Eugene Sandow, símbolo máximo do esporte.

Com o passar das décadas, o torneio se expandiu, dando origem a diversas categorias masculinas e femininas.

A partir dos anos 1980, o Olympia passou a premiar também as mulheres com a criação da Ms. Olympia, e, nos anos 2000, surgiram novas divisões que valorizam diferentes tipos de físico.

Hoje, o evento conta com 11 categorias oficiais, premiando desde os gigantes da Open Bodybuilding até atletas de biotipo atlético ou estético.

Quem tem mais títulos na história do Olympia

O recorde absoluto do Mr. Olympia pertence à norte-americana Iris Kyle, com 10 títulos na categoria Ms. Olympia, entre 2004 e 2014.

Entre os homens, o topo é dividido entre Lee Haney e Ronnie Coleman, ambos com oito conquistas. Logo atrás aparece o austríaco Arnold Schwarzenegger, sete vezes campeão e responsável por popularizar o fisiculturismo mundialmente nos anos 1970.

No cenário atual, Cydney Gillon (oito títulos na Figure) e Chris “CBum” Bumstead (seis na Classic Physique) eram os maiores vencedores em atividade até 2024, quando anunciaram aposentadoria.

O americano Derek Lunsford também entrou para a história ao ser o único atleta a vencer em duas categorias diferentes: a 212 Olympia (em 2021) e a Open Bodybuilding (em 2023 e novamente em 2025).

Brasil em destaque: títulos e conquistas no Mr Olympia

O Brasil já soma 12 títulos no Olympia, todos no feminino. A paulista Juliana Malacarne é a maior campeã brasileira, com quatro títulos na Women’s Physique.

Ela é seguida por Francielle Mattos, tricampeã da Wellness Olympia, e agora por Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra, que ampliaram o domínio nacional em 2024 e 2025.

No masculino, o país vive uma fase de ascensão. Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, conquistou seu primeiro título na Classic Physique Olympia 2025, marcando um feito histórico para o fisiculturismo brasileiro.

Lista dos maiores campeões da história do Mr. Olympia

  • Iris Kyle (Ms. Olympia): 10 títulos (2004, 2006–2014)
  • Adela García (Fitness Olympia): 8 títulos (2004, 2006–2007, 2009–2013)
  • Lee Haney (Mr. Olympia): 8 títulos (1984–1991)
  • Lenda Murray (Ms. Olympia): 8 títulos (1990–1995, 2002–2003)
  • Ronnie Coleman (Mr. Olympia): 8 títulos (1998–2005)
  • Cydney Gillon (Figure Olympia): 8 títulos (2017–2024)
  • Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia): 7 títulos (1970–1975, 1980)
  • Flex Lewis (202/212 Olympia): 7 títulos (2012–2018)
  • Phil Heath (Mr. Olympia): 7 títulos (2011–2017)
  • Chris “CBum” Bumstead (Classic Physique Olympia): 6 títulos (2019–2024)
  • Harold Kelley (Wheelchair Olympia): 6 títulos (2018–2022, 2024)

Todos os campeões do Mr. Olympia 

A seguir, conheça os campeões do Mr. Olympia por categoria e ano.

Mr. Olympia (Open)

  • 1965: Larry Scott (EUA)
  • 1966: Larry Scott (EUA)
  • 1967: Sergio Oliva (Cuba)
  • 1968: Sergio Oliva (Cuba)
  • 1969: Sergio Oliva (Cuba)
  • 1970: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1971: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1972: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1973: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1974: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1975: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1976: Franco Columbu (Itália)
  • 1977: Frank Zane (EUA)
  • 1978: Frank Zane (EUA)
  • 1979: Frank Zane (EUA)
  • 1980: Arnold Schwarzenegger (Áustria)
  • 1981: Franco Columbu (Itália)
  • 1982: Chris Dickerson (EUA)
  • 1983: Samir Bannout (Líbano)
  • 1984: Lee Haney (EUA)
  • 1985: Lee Haney (EUA)
  • 1986: Lee Haney (EUA)
  • 1987: Lee Haney (EUA)
  • 1988: Lee Haney (EUA)
  • 1989: Lee Haney (EUA)
  • 1990: Lee Haney (EUA)
  • 1991: Lee Haney (EUA)
  • 1992: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1993: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1994: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1995: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1996: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1997: Dorian Yates (Inglaterra)
  • 1998: Ronnie Coleman (EUA)
  • 1999: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2000: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2001: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2002: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2003: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2004: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2005: Ronnie Coleman (EUA)
  • 2006: Jay Cutler (EUA)
  • 2007: Jay Cutler (EUA)
  • 2008: Dexter Jackson (EUA)
  • 2009: Jay Cutler (EUA)
  • 2010: Jay Cutler (EUA)
  • 2011: Phil Heath (EUA)
  • 2012: Phil Heath (EUA)
  • 2013: Phil Heath (EUA)
  • 2014: Phil Heath (EUA)
  • 2015: Phil Heath (EUA)
  • 2016: Phil Heath (EUA)
  • 2017: Phil Heath (EUA)
  • 2018: Shawn Rhoden (Jamaica)
  • 2019: Brandon Curry (EUA)
  • 2020: Mamdouh Elssbiay (Egito)
  • 2021: Mamdouh Elssbiay (Egito)
  • 2022: Hadi Choopan (Irã)
  • 2023: Derek Lunsford (EUA)
  • 2024: Samson Dauda (Nigéria/Reino Unido)
  • 2025: Derek Lunsford (Estados Unidos)

212 Olympia (antiga 202 Olympia)

  • 2008: David Henry (EUA)
  • 2009: Kevin English (EUA)
  • 2010: Kevin English (EUA)
  • 2011: Kevin English (EUA)
  • 2012: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2013: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2014: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2015: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2016: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2017: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2018: Flex Lewis (País de Gales)
  • 2019: Kamal Elgargni (Líbia)
  • 2020: Shaun Clarida (EUA)
  • 2021: Derek Lunsford (EUA)
  • 2022: Shaun Clarida (EUA)
  • 2023: Keone Parson (EUA)
  • 2024: Keone Pearson (EUA)
  • 2025: Keone Pearson (Estados Unidos)

Classic Physique Olympia

  • 2016: Danny Hester (EUA)
  • 2017: Breon Ansley (EUA)
  • 2018: Breon Ansley (EUA)
  • 2019: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2020: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2021: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2022: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2023: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2024: Chris "CBum" Bumstead (Canadá)
  • 2025: Ramon Dino (Brasil)

Men's Physique Olympia

  • 2013: Mark Anthony Wingson (EUA)
  • 2014: Jeremy Buendia (EUA)
  • 2015: Jeremy Buendia (EUA)
  • 2016: Jeremy Buendia (EUA)
  • 2017: Jeremy Buendia (EUA)
  • 2018: Brandon Hendrickson (EUA)
  • 2019: Raymont Edmonds (EUA)
  • 2020: Brandon Hendrickson (EUA)
  • 2021: Brandon Hendrickson (EUA)
  • 2022: Erin Banks (EUA)
  • 2023: Ryan Terry (Inglaterra)
  • 2024: Ryan Terry (Reino Unido)
  • 2025: Ryan Terry (Reino Unido)

Ms. Olympia

  • 1980: Rachel McLish (EUA)
  • 1981: Ritva Elomaa (Finlândia)
  • 1982: Rachel McLish (EUA)
  • 1983: Carla Dunlap (EUA)
  • 1984: Corinna Everson (EUA)
  • 1985: Corinna Everson (EUA)
  • 1986: Corinna Everson (EUA)
  • 1987: Corinna Everson (EUA)
  • 1988: Corinna Everson (EUA)
  • 1989: Corinna Everson (EUA)
  • 1990: Lenda Murray (EUA)
  • 1991: Lenda Murray (EUA)
  • 1992: Lenda Murray (EUA)
  • 1993: Lenda Murray (EUA)
  • 1994: Lenda Murray (EUA)
  • 1995: Lenda Murray (EUA)
  • 1996: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
  • 1997: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
  • 1998: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
  • 1999: Kim Chizevsky-Nicholls (EUA)
  • 2000: Andrulla Blanchette (Inglaterra) - peso-leve
  • 2000: Valentina Chepiga (Ucrânia) - peso-pesado
  • 2001: Juliette Bergmann (Holanda)
  • 2002: Lenda Murray (EUA)
  • 2003: Lenda Murray (EUA)
  • 2004: Iris Kyle (EUA)
  • 2005: Yaxeni Oriquen-García (Venezuela)
  • 2006: Iris Kyle (EUA)
  • 2007: Iris Kyle (EUA)
  • 2008: Iris Kyle (EUA)
  • 2009: Iris Kyle (EUA)
  • 2010: Iris Kyle (EUA)
  • 2011: Iris Kyle (EUA)
  • 2012: Iris Kyle (EUA)
  • 2013: Iris Kyle (EUA)
  • 2014: Iris Kyle (EUA)
  • 2015: Margie Martin (EUA)
  • 2016: Margie Martin (EUA)
  • 2017: Helle Trevino (Dinamarca)
  • 2018: Alina Popa (Romênia)
  • 2019: Helle Trevino (Dinamarca)
  • 2020: Andrea Shaw (EUA)
  • 2021: Andrea Shaw (EUA)
  • 2022: Andrea Shaw (EUA)
  • 2023: Andrea Shaw (EUA)
  • 2024: Andrea Shaw (EUA)
  • 2025: Andrea Shaw (Estados Unidos)

Fitness Olympia

  • 1995: Mia Finnegan (EUA)
  • 1996: Saryn Muldrow (Dinamarca)
  • 1997: Carol Semple Marzetta (EUA)
  • 1998: Monica Brant (EUA)
  • 1999: Mary Yockey (EUA)
  • 2000: Susan Curry (EUA)
  • 2001: Susan Curry (EUA)
  • 2002: Susan Curry (EUA)
  • 2003: Susan Curry (EUA)
  • 2004: Adela García (República Dominicana)
  • 2005: Jen Hendershott (EUA)
  • 2006: Adela García (República Dominicana)
  • 2007: Adela García (República Dominicana)
  • 2008: Jen Hendershott (EUA)
  • 2009: Adela García (República Dominicana)
  • 2010: Adela García (República Dominicana)
  • 2011: Adela García (República Dominicana)
  • 2012: Adela García (República Dominicana)
  • 2013: Adela García (República Dominicana)
  • 2014: Oksana Grishina (Rússia)
  • 2015: Oksana Grishina (Rússia)
  • 2016: Oksana Grishina (Rússia)
  • 2017: Oksana Grishina (Rússia)
  • 2018: Whitney Jones (EUA)
  • 2019: Whitney Jones (EUA)
  • 2020: Missy Truscott (EUA)
  • 2021: Whitney Jones (EUA)
  • 2022: Missy Truscott (EUA)
  • 2023: Oksana Grishina (Rússia)
  • 2024: Missy Truscott (EUA)
  • 2025: Fitness Olympia: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)

Figure Olympia

  • 2003: Davana Medina (Porto Rico)
  • 2004: Davana Medina (Porto Rico)
  • 2005: Davana Medina (Porto Rico)
  • 2006: Jenny Lynn (EUA)
  • 2007: Jenny Lynn (EUA)
  • 2008: Jennifer Gates (EUA)
  • 2009: Nicole Wilkins (EUA)
  • 2010: Erin Stern (EUA)
  • 2011: Nicole Wilkins (EUA)
  • 2012: Erin Stern (EUA)
  • 2013: Nicole Wilkins (EUA)
  • 2014: Nicole Wilkins (EUA)
  • 2015: Latorya Watts (EUA)
  • 2016: Latorya Watts (EUA)
  • 2017: Cydney Gillon (EUA)
  • 2018: Cydney Gillon (EUA)
  • 2019: Cydney Gillon (EUA)
  • 2020: Cydney Gillon (EUA)
  • 2021: Cydney Gillon (EUA)
  • 2022: Cydney Gillon (EUA)
  • 2023: Cydney Gillon (EUA)
  • 2024: Cydney Gillon (EUA)
  • 2025: Rhea Gayle (Reino Unido)

Bikini Olympia

  • 2010: Sonia Gonzalez (EUA)
  • 2011: Nicole Nagrani (EUA)
  • 2012: Nathália Melo (EUA)
  • 2013: Ashley Kaltwasser (EUA)
  • 2014: Ashley Kaltwasser (EUA)
  • 2015: Ashley Kaltwasser (EUA)
  • 2016: Courtney King (EUA)
  • 2017: Angélica Teixeira (Brasil)
  • 2018: Angélica Teixeira (Brasil)
  • 2019: Isa Pecini (Brasil)
  • 2020: Janet Layug (EUA)
  • 2021: Jennifer Dorie (Canadá)
  • 2022: Maureen Blanquisco (Filipinas)
  • 2023: Jennifer Dorie (Canadá)
  • 2024: Lauralie Chapados (Canadá)
  • 2025: Maureen Blanquisco (Filipinas)

Women's Physique Olympia

  • 2013: Dana Lynn Bailey (EUA)
  • 2014: Juliana Malacarne (Brasil)
  • 2015: Juliana Malacarne (Brasil)
  • 2016: Juliana Malacarne (Brasil)
  • 2017: Juliana Malacarne (Brasil)
  • 2018: Shanique Grant (EUA)
  • 2019: Shanique Grant (EUA)
  • 2020: Sarah Villegas (EUA)
  • 2021: Sarah Villegas (EUA)
  • 2022: Natalia Abraham Coelho (EUA/Brasil)*
  • 2023: Sarah Villegas (EUA)
  • 2024: Sarah Villegas (EUA)
  • 2025: Natalia Abraham Coelho (EUA/Brasil)

*Natália Abraham Coelho possui dupla nacionalidade, mas é listada no site oficial da competição como atleta estadunidense

Wellness Olympia

  • 2021: Francielle Mattos (Brasil)
  • 2022: Francielle Mattos (Brasil)
  • 2023: Francielle Mattos (Brasil)
  • 2024: Isa Pereira Nunes (Brasil)
  • 2025: Eduarda Bezerra (Brasil)

Wheelchair Olympia

  • 2018: Harold Kelley (EUA)
  • 2019: Harold Kelley (EUA)
  • 2020: Harold Kelley (EUA)
  • 2021: Harold Kelley (EUA)
  • 2022: Harold Kelley (EUA)
  • 2023: Karol Milewski (Polônia)
  • 2024: Harold Kelley (EUA)
  • 2025: James Berger (Estados Unidos)

Mr. Olympia: julgamento e critérios do fisiculturismo

Nas competições, os jurados avaliam simetria, proporção, definição muscular e apresentação de palco. Cada categoria tem exigências específicas: enquanto a Open prioriza volume e densidade muscular, as divisões como Classic Physique ou Bikini buscam equilíbrio estético e harmonia corporal.

As poses são essenciais para destacar os músculos e evidenciar o condicionamento físico dos atletas, que seguem uma rotina extrema de dieta e treino antes do evento.

