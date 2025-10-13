Quanto Ramon Dino ganhou no Mr. Olympia 2025? Veja premiação

Quanto Ramon Dino ganhou no Mr. Olympia 2025? Veja premiaçãoFisiculturista brasileiro faz história ao vencer a categoria Classic Physique. Dino soma mais de R$ 1,3 milhão em prêmios e patrocínios desde o início da carreira no esporte
O brasileiro Ramon Dino fez história no último sábado, 11, em Las Vegas (EUA), ao conquistar o título inédito do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, a mais prestigiada do fisiculturismo mundial.
Além da conquista histórica, o “Dinossauro Acreano” também chamou atenção pelo valor expressivo da premiação: o atleta faturou US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil na cotação atual) apenas com a vitória deste ano.
Com o novo título, o acreano soma mais de R$ 1,35 milhão em premiações diretas ao longo da carreira, além de um patrimônio milionário construído com patrocínios, parcerias comerciais e presença nas redes sociais.
Premiações de Ramon Dino ao longo da carreira
As conquistas do acreano representam não apenas sucesso esportivo, mas também ganhos financeiros expressivos. Confira os principais prêmios recebidos pelo atleta:
- Olympia 2021 (5º lugar): R$ 10 mil
- Olympia 2022 (2º lugar): R$ 100 mil
- Olympia 2023 (2º lugar): R$ 100 mil
- Arnold Classic 2022 (2º lugar): R$ 145 mil
- Arnold Classic 2023 (1º lugar): R$ 300 mil
- Arnold Classic 2024 (2º lugar): R$ 150 mil
- Mr. Olympia 2025 (1º lugar): R$ 550 mil
Somadas, as premiações ultrapassam R$ 1,35 milhão, sem contar os lucros obtidos com publicidade e redes sociais.
Ramon Dino: patrocínios, redes sociais e negócios
O sucesso nos palcos impulsionou a carreira de Ramon também fora deles. Ele é patrocinado por uma marca de suplementos que cobre despesas de viagens, fornece uma academia exclusiva e paga um salário fixo que pode chegar a R$ 400 mil por mês, além de royalties por produtos licenciados.
Nas redes sociais, Dino soma quase 6 milhões de seguidores no Instagram e 600 mil no YouTube, plataformas que garantem ganhos mensais com anúncios, contratos e parcerias comerciais.
O atleta ainda possui uma linha de roupas própria, recebendo porcentagem das vendas.
Ramon Dino: trajetória do fisiculturista
Nascido em Rio Branco (AC), Ramon Queiroz, de 30 anos, começou a competir em 2016 e se tornou profissional dois anos depois, ao vencer o Olympia Amador Brasil. Desde então, acumulou títulos e consolidou seu nome entre os maiores atletas do fisiculturismo mundial.
Antes do Mr. Olympia 2025, Dino já havia conquistado resultados expressivos: vice-campeão do Olympia em 2022 e 2023, e campeão do Arnold Classic 2023, uma das principais competições do esporte.
Mr Olympia 2025: conquista inédita e o novo reinado de Ramon Dino
Favorito após a aposentadoria do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão da categoria, Ramon Dino confirmou as expectativas com uma apresentação impecável, marcada por carisma, técnica e simetria.
O brasileiro superou o alemão Mike Sommerfeld, vice-campeão, seguido por Terrence Ruffin, Josema Muñoz e Niall Darwen. Com a vitória, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Mr. Olympia na Classic Physique.
