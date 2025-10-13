Quanto Ramon Dino ganhou no Mr. Olympia 2025? Veja premiação

Ramon Dino fez história no fim de semana ao conquistar o título inédito da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, a "Copa do Mundo" do fisiculturismo. / Crédito: Reprodução/Instagram @ramondinopro

O brasileiro Ramon Dino fez história no último sábado, 11, em Las Vegas (EUA), ao conquistar o título inédito do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, a mais prestigiada do fisiculturismo mundial. Além da conquista histórica, o “Dinossauro Acreano” também chamou atenção pelo valor expressivo da premiação: o atleta faturou US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil na cotação atual) apenas com a vitória deste ano.