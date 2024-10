Premiação do Mr. Olympia Brasil: veja quanto ganham os vencedores

O atleta Ramon Dino confirmou sua presença nos palcos de domingo, após ficar fora do top 3 do Mr. Olympia 2024, que aconteceu em Las Vegas.

O Mr. Olympia Brasil é a versão brasileira do maior evento mundial de fisiculturismo. A competição começou na manhã desta sexta-feira e tem programação neste sábado e domingo. Saiba quanto ganha os vencedores de cada categoria.

Neste ano, além das clássicas competições de fisiculturismo, o evento contará com o campeonato de strongman, onde atletas combinam força e habilidade para arrastar e transportar objetos irregulares.



Além disso, haverá o power bíceps, que destaca o desenvolvimento do músculo bíceps, pillow fight, que mistura a clássica brincadeira de guerra de travesseiros com esporte, luta de braço e o Para Jiu-Jitsu, uma versão adaptada para atletas com deficiências físicas.

Ao todo, o evento deve reunir mais de 1,3 mil atletas nas competições nacionais e amadoras.