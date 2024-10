Regras do Mr. Olympia: entenda julgamento e divisão por categorias

Mr. Olympia 2024: confira as regras da competição de fisiculturismo Crédito: Reprodução/Facebook@Mr.OlympiaLLC

Marcada pelo confronto entre o brasileiro Ramon Dino e o canadense Chris "Cbum" Bumstead pelo título de campeão na categoria Classic Physique, o Mr. Olympia entra em sua 60ª edição. O evento em Las Vegas (EUA) acontece de 10 a 13 de outubro de 2024. Criado em 1965, o torneio iniciou com apenas uma categoria, chamada de Open ou Mr. Olympia, mas incluiu novas divisões ao longo dos anos. Em 1978, reconhecendo a participação feminina no fisiculturismo, o Ms. Olympia foi apresentado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A edição atual do Mr. Olympia conta com a participação de 49 brasileiros: 30 homens e 19 mulheres.

Confira a seguir as regras para as categorias do Mr. Olympia. Mr. Olympia 2024: VEJA o antes e depois dos principais fisiculturistas

Regras do Mr. Olympia: quem pode se qualificar? Para ser qualificado, o participante deve seguir os requisitos da Federação Internacional de Fitness e Bodybuilding (IFBB) e da Liga Profissional.

Entre os destaques de qualificação, as regras gerais da IFBB para 2018 indicam que somente Federações Nacionais devidamente afiliadas têm permissão para participar em competições Internacionais. Caso o atleta esteja sob suspensão pela IFBB ou por uma Federação Nacional, não poderá participar de qualquer competição internacional. Uma vez classificados, todos os competidores se apresentarão com o mesmo traje de pose que usarão durante a rodada do pré-julgamento. Eles também devem ter seus trajes das outras rodadas, para que o juiz-chefe da IFBB possa verificar se estes atendem aos padrões.

Regras do Mr. Olympia: diretrizes das categorias e as poses Confira as principais diretrizes para as categorias do Mr. Olympia, de acordo com o portal oficial da IFBB para competições profissionais: 1. Cada competidor é chamado ao palco individualmente em ordem numérica e tem até 60 segundos para executar as oito poses obrigatórias, seguindo a ordem mostrada (para Men’s Open Bodybuilding e Men’s 212 Bodybuilding): Bíceps duplo frontal

Espaçamento frontal lat

Peito lateral

Bíceps duplo costas

Espalhe a parte de trás da coluna

Tríceps lateral

Abdominais e coxas

Mais musculoso 2. A escalação inteira é então chamada ao palco em ordem numérica e em números iguais ao longo de linhas diagonais em cada lado do palco. A área central do palco é deixada livre para as chamadas.

3. O juiz principal direciona grupos de competidores em ordem numérica através dos quartos de volta e poses obrigatórias. O tamanho dos grupos fica a critério do juiz principal. 4. O juiz principal deve direcionar os competidores selecionados através dos ‘callouts', onde os competidores são comparados uns com os outros nos quartos de volta e poses obrigatórias. O número e a colocação dos competidores nos ‘callouts’ ficam a critério do juiz principal. Men’s Classic Physique As regras são similares, mas a execução das cinco poses obrigatórias em 60 segundos inclui a seguinte ordem:

Bíceps duplo frontal

Peito lateral

Bíceps duplo costas

Abdominais e coxas

Pose clássica favorita Women’s Bodybuilding As regras são similares, mas as competidoras femininas devem executar sete poses obrigatórias em 60 segundos: Bíceps duplo frontal

Espaçamento frontal lat

Peito lateral

Bíceps duplo costas

Espalhe a parte de trás da coluna

Tríceps lateral

Abdominais e coxas Women’s Bikini 1. As competidoras são chamadas ao palco em grupos de ordem numérica e, sob a direção do jurado principal, realizam uma pose de frente e para trás; 2. Cada competidora é chamada ao palco individualmente em ordem numérica e tem até 45 segundos para executar uma rotina. A ação consiste em mais poses de frente e para trás;