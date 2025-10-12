Mr. Olympia 2025: Veja os resultados e os vencedores de cada categoria

Mr. Olympia 2025: Veja os resultados e os vencedores de cada categoriaO brasileiro Ramon Dino conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, superando nomes como Mike Sommerfeld e Terrence Ruffin
O Mr. Olympia 2025, principal competição do fisiculturismo mundial, foi realizado neste fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, iniciando na sexta-feira, 11, terminando na madrugada deste domingo, 12. A edição contou com 11 categorias e consagrou três atletas brasileiros campeões.
Ramon Dino, natural do Acre, conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas do evento. O atleta venceu após a ausência do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão que decidiu não competir este ano. Dino superou nomes como Mike Sommerfeld, vice-campeão, e Terrence Ruffin, que ficou em terceiro lugar.
Confira os vencedores de cada categoria:
- Mr. Olympia (Open): Derek Lunsford (Estados Unidos)
- Classic Physique: Ramon Dino (Brasil)
- Men’s 212: Keone Pearson (Estados Unidos)
- Men’s Physique: Ryan Terry (Reino Unido)
- Bikini: Maureen Blanquisco (Filipinas)
- Women’s Physique: Natália Abraham Coelho (Brasil)
- Wellness: Eduarda Bezerra (Brasil)
- Fitness: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
- Figure: Rhea Gayle (Reino Unido)
- Ms. Olympia: Andrea Shaw (Estados Unidos)
- Pro Wheelchair: James Berger (Estados Unidos)
Na categoria Wellness, o pódio também teve destaque brasileiro. Eduarda Bezerra foi campeã ao superar a compatriota Isabelle Pereira Nunes, que terminou na segunda colocação.
A divisão é tradicionalmente dominada por atletas do Brasil, e nesta edição também contou com Rayane Fogal entre as cinco melhores.
A terceira vitória brasileira veio com Natália Abraham Coelho, campeã da Women’s Physique. Natural do Rio de Janeiro e residente nos Estados Unidos, Natália manteve o alto desempenho que já a coloca entre as principais atletas da categoria.
Além das conquistas brasileiras, o evento teve destaque para o norte-americano Derek Lunsford, vencedor do título principal, o Mr. Olympia (Open), e para o britânico Ryan Terry, que levou o troféu da Men’s Physique.
Confira todos os resultados do Mr. Olympia 2025:
Categoria Bikini
- Campeã: Maureen Blanquisco (Filipinas)
- Segundo lugar: Ashlyn Little (EUA)
- Terceiro lugar: Jasmine Gonzalez (EUA)
- Quarto lugar: Aimee Delgado (EUA)
- Quinto lugar: Ashley Kaltwasser (EUA)
Categoria Men’s Physique
- Campeão: Ryan Terry (Reino Unido)
- Segundo lugar: Ali Bilal (Afeganistão)
- Terceiro lugar: Brandon Hendrickson (EUA)
- Quarto lugar: Erin Banks (EUA)
- Quinto lugar: Edvan Palmeira (Brasil)
Categoria Classic Physique
- Campeão: Ramon Dino (Brasil)
- Segundo lugar: Mike Sommerfeld (Alemanha)
- Terceiro lugar: Terrence Ruffin (EUA)
- Quarto lugar: Josema Munoz (Espanha)
- Quinto lugar: Niall Darwen (Reino Unido)
Categoria Open
- Campeão: Derek Lunsfordv (EUA)
- Segundo lugar: Hadi Choopan (Irã)
- Terceiro lugar: Andrew Jacked (Nigéria)
- Quarto lugar: Samson Dauda (Nigéria)
- Quinto lugar: Martin Fitzwater (EUA)
Categoria Wheelchair
- Campeão: James Berger (EUA)
- Segundo lugar: Kevin Secundino (França)
- Terceiro lugar: Rajesh John (Índia)
- Quarto lugar: Josue Fabiano Barretto Monteiro (Brasil)
- Quinto lugar: Gabriele Andriulli (Itália)
Categoria Figure
- Vencedora: Rhea Gayle (Reino Unido)
- Segundo lugar: Lola Montez (Canadá)
- Terceiro lugar: Jessica Reyes Padilla (Porto Rico)
- Quarto lugar: Denise Zwinger-Tynek (Alemanha)
- Quinto lugar: Nicole Zenobia Graham (EUA)
Categoria Women’s Physique
- Vencedora: Natalia Coelho (Brasil)
- Segundo lugar: Sarah Villegas (Colômbia)
- Terceiro lugar: Zama Benta (Brasil)
- Quarto lugar: Brittany Herrera (EUA)
- Quinta colocada: Sheronica Henton (EUA)
Categoria Fitness
- Vencedora: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
- Segundo lugar: Jaclyn Baker (EUA)
- Terceiro lugar: Taylor Learmont (Canadá)
- Quarto lugar: Amber Steffen (EUA)
- Quinto lugar: Anna Fomina (Rússia)
Categoria Ms. Olympia
- Vencedora: Andrea Shaw (EUA)
- Segundo lugar: Ashley Lynette Jones (EUA)
- Terceiro lugar: Leyvina Barros (Brasil)
- Quarto lugar: Angela Yeo (EUA)
- Quinto lugar: Alcione Santos Barreto (Brasil)
Categoria 212
- Vencedor: Keone Pearson (EUA)
- Segundo lugar: Shaun Clarida (EUA)
- Terceiro lugar: Lucas Garcia (Argentina)
- Quarto lugar: Nihat Kaya (Turquia)
- Quinto lugar: Courage Opara (EUA)
Categoria Wellness
- Vencedora: Eduarda Bezerra (Brasil)
- Segundo lugar: Isabelle Nunes (Brasil)
- Terceiro lugar: Elisa Alcântara (Brasil)
- Quarto lugar: Rayane Fogal (Brasil)
- Quinto lugar: Leonida Ciobu (Moldávia)