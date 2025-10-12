Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mr. Olympia 2025: Veja os resultados e os vencedores de cada categoria

Mr. Olympia 2025: Veja os resultados e os vencedores de cada categoria

O brasileiro Ramon Dino conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, superando nomes como Mike Sommerfeld e Terrence Ruffin
O Mr. Olympia 2025, principal competição do fisiculturismo mundial, foi realizado neste fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, iniciando na sexta-feira, 11, terminando na madrugada deste domingo, 12. A edição contou com 11 categorias e consagrou três atletas brasileiros campeões.

Ramon Dino, natural do Acre, conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas do evento. O atleta venceu após a ausência do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão que decidiu não competir este ano. Dino superou nomes como Mike Sommerfeld, vice-campeão, e Terrence Ruffin, que ficou em terceiro lugar.

Confira os vencedores de cada categoria:

  • Mr. Olympia (Open): Derek Lunsford (Estados Unidos)
  • Classic Physique: Ramon Dino (Brasil)
  • Men’s 212: Keone Pearson (Estados Unidos)
  • Men’s Physique: Ryan Terry (Reino Unido)
  • Bikini: Maureen Blanquisco (Filipinas)
  • Women’s Physique: Natália Abraham Coelho (Brasil)
  • Wellness: Eduarda Bezerra (Brasil)
  • Fitness: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
  • Figure: Rhea Gayle (Reino Unido)
  • Ms. Olympia: Andrea Shaw (Estados Unidos)
  • Pro Wheelchair: James Berger (Estados Unidos)

Na categoria Wellness, o pódio também teve destaque brasileiro. Eduarda Bezerra foi campeã ao superar a compatriota Isabelle Pereira Nunes, que terminou na segunda colocação.

A divisão é tradicionalmente dominada por atletas do Brasil, e nesta edição também contou com Rayane Fogal entre as cinco melhores.

A terceira vitória brasileira veio com Natália Abraham Coelho, campeã da Women’s Physique. Natural do Rio de Janeiro e residente nos Estados Unidos, Natália manteve o alto desempenho que já a coloca entre as principais atletas da categoria.

Além das conquistas brasileiras, o evento teve destaque para o norte-americano Derek Lunsford, vencedor do título principal, o Mr. Olympia (Open), e para o britânico Ryan Terry, que levou o troféu da Men’s Physique.

Confira todos os resultados do Mr. Olympia 2025:

Categoria Bikini

  • Campeã: Maureen Blanquisco (Filipinas)
  • Segundo lugar: Ashlyn Little (EUA)
  • Terceiro lugar: Jasmine Gonzalez (EUA) 
  • Quarto lugar: Aimee Delgado (EUA)
  • Quinto lugar: Ashley Kaltwasser (EUA)

Categoria Men’s Physique

  • Campeão: Ryan Terry (Reino Unido) 
  • Segundo lugar: Ali Bilal  (Afeganistão)
  • Terceiro lugar: Brandon Hendrickson (EUA)
  • Quarto lugar: Erin Banks (EUA)
  • Quinto lugar: Edvan Palmeira (Brasil)

Categoria Classic Physique

  • Campeão: Ramon Dino (Brasil)
  • Segundo lugar: Mike Sommerfeld (Alemanha)
  • Terceiro lugar: Terrence Ruffin (EUA)
  • Quarto lugar: Josema Munoz (Espanha)
  • Quinto lugar: Niall Darwen (Reino Unido)

Categoria Open

  • Campeão: Derek Lunsfordv (EUA)
  • Segundo lugar: Hadi Choopan (Irã)
  • Terceiro lugar: Andrew Jacked (Nigéria)
  • Quarto lugar: Samson Dauda (Nigéria)
  • Quinto lugar: Martin Fitzwater (EUA)

 Categoria Wheelchair

  • Campeão: James Berger (EUA)
  • Segundo lugar: Kevin Secundino (França)
  • Terceiro lugar: Rajesh John (Índia)
  • Quarto lugar: Josue Fabiano Barretto Monteiro (Brasil)
  • Quinto lugar: Gabriele Andriulli (Itália)

 Categoria Figure

  • Vencedora: Rhea Gayle (Reino Unido)
  • Segundo lugar: Lola Montez (Canadá)
  • Terceiro lugar: Jessica Reyes Padilla (Porto Rico)
  • Quarto lugar: Denise Zwinger-Tynek (Alemanha)
  • Quinto lugar: Nicole Zenobia Graham (EUA)

Categoria Women’s Physique

  • Vencedora: Natalia Coelho (Brasil)
  • Segundo lugar: Sarah Villegas (Colômbia)
  • Terceiro lugar: Zama Benta (Brasil)
  • Quarto lugar: Brittany Herrera (EUA)
  • Quinta colocada: Sheronica Henton (EUA)

Categoria Fitness

  • Vencedora: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
  • Segundo lugar: Jaclyn Baker (EUA)
  • Terceiro lugar: Taylor Learmont (Canadá)
  • Quarto lugar: Amber Steffen (EUA)
  • Quinto lugar: Anna Fomina (Rússia)

Categoria Ms. Olympia

  • Vencedora: Andrea Shaw (EUA)
  • Segundo lugar: Ashley Lynette Jones (EUA)
  • Terceiro lugar: Leyvina Barros (Brasil)
  • Quarto lugar: Angela Yeo (EUA)
  • Quinto lugar: Alcione Santos Barreto (Brasil)

Categoria 212

  • Vencedor: Keone Pearson (EUA)
  • Segundo lugar: Shaun Clarida (EUA)
  • Terceiro lugar: Lucas Garcia (Argentina)
  • Quarto lugar: Nihat Kaya (Turquia)
  • Quinto lugar: Courage Opara (EUA)

Categoria Wellness

  • Vencedora: Eduarda Bezerra (Brasil)
  • Segundo lugar: Isabelle Nunes (Brasil)
  • Terceiro lugar: Elisa Alcântara (Brasil)
  • Quarto lugar: Rayane Fogal (Brasil)
  • Quinto lugar: Leonida Ciobu (Moldávia)

