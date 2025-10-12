Mr. Olympia 2025: Veja os resultados e os vencedores de cada categoria

O brasileiro Ramon Dino conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, superando nomes como Mike Sommerfeld e Terrence Ruffin

O Mr. Olympia 2025, principal competição do fisiculturismo mundial, foi realizado neste fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, iniciando na sexta-feira, 11, terminando na madrugada deste domingo, 12. A edição contou com 11 categorias e consagrou três atletas brasileiros campeões.

Ramon Dino, natural do Acre, conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas do evento. O atleta venceu após a ausência do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão que decidiu não competir este ano. Dino superou nomes como Mike Sommerfeld, vice-campeão, e Terrence Ruffin, que ficou em terceiro lugar.