Como está Ronnie Coleman? Saiba últimas notícias sobre a saúde do ex-atleta

Lenda do fisiculturismo faz apelo aos fãs durante vídeo de conscientização em suas redes sociais

Ronnie Coleman, um dos maiores fisiculturistas da história, preocupou os fãs com seu estado de saúde instável nos últimos meses. O ex-atleta de 61 anos foi internado às pressas no mês de junho devido à um quadro de sepse, caracterizada por ser uma infecção generalizada grave.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante os 14 dias no hospital, a família de Coleman informou à imprensa que o norte-americano precisou ser submetido a algumas cirurgias, incluindo um pequeno procedimento cardíaco, devido à infecção identificada na corrente sanguínea.

A lenda do esporte publicou em suas redes sociais um relato do seu período internado e esclareceu ao público sobre a doença acometida, criando o movimento #RonnieStrong.



A campanha busca direcionar o dinheiro arrecadado da venda de blusas temáticas do atleta para a Sepsis Alliance, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização da enfermidade.

Confira vídeo do fisiculturista:

