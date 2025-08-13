Como está Ronnie Coleman? Saiba últimas notícias sobre a saúde do ex-atleta

Como está Ronnie Coleman? Saiba últimas notícias sobre a saúde do ex-atletaLenda do fisiculturismo faz apelo aos fãs durante vídeo de conscientização em suas redes sociais
Ronnie Coleman, um dos maiores fisiculturistas da história, preocupou os fãs com seu estado de saúde instável nos últimos meses. O ex-atleta de 61 anos foi internado às pressas no mês de junho devido à um quadro de sepse, caracterizada por ser uma infecção generalizada grave.
Durante os 14 dias no hospital, a família de Coleman informou à imprensa que o norte-americano precisou ser submetido a algumas cirurgias, incluindo um pequeno procedimento cardíaco, devido à infecção identificada na corrente sanguínea.
A lenda do esporte publicou em suas redes sociais um relato do seu período internado e esclareceu ao público sobre a doença acometida, criando o movimento #RonnieStrong.
A campanha busca direcionar o dinheiro arrecadado da venda de blusas temáticas do atleta para a Sepsis Alliance, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conscientização da enfermidade.
Confira vídeo do fisiculturista:
Após receber alta, Ronnie segue em tratamento em sua residência no Texas e afirma que foi a “batalha mais dura" da sua vida. Em uma publicação recente do dia 9 de agosto, o ex-bodybuilder relata aos fãs que não estará presente na competição de fisiculturismo Atlanta Pro devido aos seus recentes problemas de saúde, mas que espera voltar para a edição do próximo ano.
“Vocês me conhecem. Já enfrentei muitas batalhas na vida, mas nada como essa. Ainda estou aqui pela graça de Deus, Ele ainda quer que eu esteja aqui. E o apoio que recebo de todos vocês ajuda muito, mas muito mesmo.” disse em suas redes sociais.