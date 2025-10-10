Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e suas categorias

O favorito para o Mr. Olympia 2025 é o brasileiro Ramon Dino, na categoria Classic Physic; saiba quem são os outros destaques da competição / Crédito: Reprodução/Instagram/@mrolympiabrasil

A maior competição de fisiculturismo do mundo, Mr. Olympia, chega à sua 61° edição. Acontece entre os dias 9 e 12 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na edição de 2025, 59 brasileiros foram classificados, sendo 31 homens e 28 mulheres na disputa, mas só 49 entram na disputa. Esse é o recorde de participação do País.

Mr. Olympia 2025: destaques esperados na disputa Entre os competidores, o favorito é Ramon Dino, que já é destaque da categoria “Classic Physique”. O acreano conquistou dois vice-campeonatos consecutivos, em 2022 e 2023. A aposentadoria de Chris Bumpstead, CBum, estrela canadense da competição por seis anos, e a mudança do alemão Urs Kalecinski para a categoria Open fizeram com que a expectativa sobre Dino aumentasse. Na categoria de Open Bodybuilding, era esperada a participação de Rafael Brandão. O atleta, que conquistou a oitava colocação na categoria em 2024, anunciou que não participará por questões de saúde.

Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra, atual campeã e terceira colocada em 2024, respectivamente, se preparam para repetir o pódio em 2025. As duas superaram a tricampeã pernambucana Francielle Matos, que não participará desta edição para cuidar da saúde.