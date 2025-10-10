Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e suas categorias

Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e em quais categorias competemBrasil busca pelo 14° título, sendo os outros 13 conquistados por mulheres; confira os competidores deste ano e suas categorias, assim como os destaques
A maior competição de fisiculturismo do mundo, Mr. Olympia, chega à sua 61° edição. Acontece entre os dias 9 e 12 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Na edição de 2025, 59 brasileiros foram classificados, sendo 31 homens e 28 mulheres na disputa, mas só 49 entram na disputa. Esse é o recorde de participação do País.
As expectativas são altas para o Brasil nas categorias Classic Physique e Wellness, que contam com atletas de destaque nos últimos anos de competição.
Leia mais
Quem são os brasileiros no Mr. Olympia 2025 e suas categorias
Leia mais
Das 11 categorias do evento, a principal é a Open Bodybuilding. Neste ano, é prometida uma batalha entre Hadi Choopan (Irã), Derek Lunsford (EUA) e Samson Dauda (Reino Unido), gigantes do fisiculturismo.
Veja quem são os brasileiros no Mr. Olympia 2025 e as categorias em que participam:
Masculino
- Open Bodybuilding: Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov;
- Classic Physic: Diego Gallindo, Eric Wildberger, Fábio Junio, Kenny Moreira, Marcello Horse, Matheus Menegate e Ramon Dino;
- 212: Fran Barrios, Lucas Coelho, Lucas Garcia, Luiz Esteves e Vitor Porto;
- Men's Physique: Diogo Basaglia, Edvan Palmeira, Emerson Costa, Emmanuel Costa, Guilherme Gualberto, Felipe Gonçalves, Lucas Viudes, Jefferson Lima, Julio Soares, Rafael Oliveira, Mauro Fialho, Vinicius Mateus e Vitor Chaves;
- Men's Wheelchair: Gorila Albino.
Feminino
- Women's Bodybuilding: Alcione Barreto e Leyvina Barros;
- Figure: Manuella Lima;
- Wellness: Camile Luz, Daniele Mendonça, Eduarda Bezerra, Giselle Machado, Isa Pereira Nunes, Isamara Santos, Maria Rita Penteado, Michelle Ibata, Pamela Rodrigues, Raeli Dias, Rayane Fogal, Renata Guaraciaba e Valquiria Lopes;
- Women's Physique: Amanda Machado, Nana Silva, Natalia Coelho e Zama Benta.
Mr. Olympia 2025: destaques esperados na disputa
Entre os competidores, o favorito é Ramon Dino, que já é destaque da categoria “Classic Physique”. O acreano conquistou dois vice-campeonatos consecutivos, em 2022 e 2023.
A aposentadoria de Chris Bumpstead, CBum, estrela canadense da competição por seis anos, e a mudança do alemão Urs Kalecinski para a categoria Open fizeram com que a expectativa sobre Dino aumentasse.
Na categoria de Open Bodybuilding, era esperada a participação de Rafael Brandão. O atleta, que conquistou a oitava colocação na categoria em 2024, anunciou que não participará por questões de saúde.
O russo, que mora no Brasil há dois anos, Vitalii “Goodvito” Ugolnikov será o único representante do País.
Sendo uma das modalidades mais aguardadas, a Wellness é a que conta com mais competidores brasileiros.
Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra, atual campeã e terceira colocada em 2024, respectivamente, se preparam para repetir o pódio em 2025.
As duas superaram a tricampeã pernambucana Francielle Matos, que não participará desta edição para cuidar da saúde.
Já na categoria Women's Physique, o destaque é Natália Coelho. A atleta foi campeã em 2022 na categoria e participou do torneio nove vezes na sua carreira.
Em 60 edições do campeonato, apenas seis brasileiros chegaram ao topo do pódio nas categorias e 13 títulos, no total. Todas as campeãs são mulheres.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente