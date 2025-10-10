Porque o CBum está fora Do Mr. Olympia 2025?Após seis títulos consecutivos na Classic Physique, o canadense Chris "CBum" Bumstead confirma aposentadoria e cita seus favoritos para o campeonato deste ano
O lendário fisiculturista Chris Bumstead, conhecido mundialmente como CBum, não estará no palco do Mr. Olympia 2025.
O canadense, que dominou a categoria Classic Physique nos últimos seis anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria do esporte, encerrando uma das trajetórias mais vitoriosas da história do fisiculturismo moderno.
A ausência de CBum abre espaço para novos campeões e reacende as esperanças do brasileiro Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, de finalmente conquistar o título que escapou por pouco em edições anteriores.
CBum: a aposentadoria de uma lenda do fisiculturismo
Durante seis temporadas consecutivas, Bumstead reinou absoluto na Classic Physique, consolidando-se como o maior nome da história da categoria.
Em 2024, ao conquistar o hexacampeonato, o atleta emocionou fãs e jurados ao anunciar no próprio palco sua aposentadoria, citando os sacrifícios e as pressões enfrentadas para manter-se no topo.
Pouco depois, o canadense surpreendeu ao retornar às competições, dessa vez na categoria Open Bodybuilding, que não possui limite de peso.
No entanto, sua passagem pela nova divisão foi breve: ele ficou em segundo lugar no Praga Pro, realizado na República Tcheca, em novembro do ano passado. Após o torneio, CBum confirmou de forma definitiva sua despedida dos palcos.
Apostas e opiniões sobre o Mr. Olympia 2025
Mesmo longe das competições, Chris Bumstead segue acompanhando de perto o cenário do fisiculturismo.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o canadense compartilhou suas apostas para o Mr. Olympia 2025, analisando as principais categorias e seus possíveis campeões.
Na categoria Open Bodybuilding, CBum acredita que o britânico Samson Dauda tem grandes chances de conquistar o bicampeonato, seguido por Hadi Choopan, Nick Walker, Derek Lunsford e Andrew Jacked, que completariam o top 5.
Já na Classic Physique, onde reinou por seis anos, o canadense aposta no alemão Mike Sommerfeld como futuro campeão.
Em suas previsões, o brasileiro Ramon Dino aparece como vice-campeão, seguido por Terrence Ruffin, Josema e Logan Franklin.
Futuro da Classic Physique sem CBum
Com a saída de Chris Bumstead, a Classic Physique entra em uma nova era. O domínio do canadense moldou o padrão estético e técnico da categoria, inspirando uma geração inteira de atletas.
Agora, nomes como Ramon Dino e Mike Sommerfeld assumem o protagonismo e prometem manter o alto nível competitivo da divisão.