Porque o CBum está fora Do Mr. Olympia 2025?

O canadense Chris Bumstead, popularmente conhecido como Cbum, é uma verdadeira lenda do fisiculturismo. / Crédito: Reprodução/Instagram @cbum

O lendário fisiculturista Chris Bumstead, conhecido mundialmente como CBum, não estará no palco do Mr. Olympia 2025. O canadense, que dominou a categoria Classic Physique nos últimos seis anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria do esporte, encerrando uma das trajetórias mais vitoriosas da história do fisiculturismo moderno.



A ausência de CBum abre espaço para novos campeões e reacende as esperanças do brasileiro Ramon Dino, vice-campeão em 2022 e 2023, de finalmente conquistar o título que escapou por pouco em edições anteriores. Leia mais Mr. Olympia 2025: com Ramon Dino, veja os brasileiros confirmados Sobre o assunto Mr. Olympia 2025: com Ramon Dino, veja os brasileiros confirmados CBum: a aposentadoria de uma lenda do fisiculturismo Durante seis temporadas consecutivas, Bumstead reinou absoluto na Classic Physique, consolidando-se como o maior nome da história da categoria.

Em 2024, ao conquistar o hexacampeonato, o atleta emocionou fãs e jurados ao anunciar no próprio palco sua aposentadoria, citando os sacrifícios e as pressões enfrentadas para manter-se no topo.

Apostas e opiniões sobre o Mr. Olympia 2025 Mesmo longe das competições, Chris Bumstead segue acompanhando de perto o cenário do fisiculturismo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o canadense compartilhou suas apostas para o Mr. Olympia 2025, analisando as principais categorias e seus possíveis campeões. Na categoria Open Bodybuilding, CBum acredita que o britânico Samson Dauda tem grandes chances de conquistar o bicampeonato, seguido por Hadi Choopan, Nick Walker, Derek Lunsford e Andrew Jacked, que completariam o top 5.