Segredo de Ramon Dino no Olympia: como foi a dieta do campeão

Saiba como é a dieta de Ramon Dino para competir no Mr. Olympia / Crédito: Reprodução/Rodrigo Dod/Savaget

O acreano Ramon Dino fez história na madrugada deste domingo, 12. O brasileiro ficou entre os três melhores da categoria Classic Physique e venceu o Mr. Olympia 2025 na etapa final. O tão sonhado prêmio é resultado do comprometimento de um ano, após ele ficar em segundo lugar na edição de 2024. Com duas fases de dietas regradas orientadas pelo treinador Fabrício Pacholok, Ramon Dino buscou definição e estética até chegar em Las Vegas.

Confira como são as dietas do atleta vencedor do do Mr. Olympia.

Dieta de Ramon Dino meses antes do campeonato é focada em carbos O início da preparação para o Mr. Olympia começou pelo menos sete meses antes de Ramon Dino subir no palco, em uma etapa chamada de "bulking". Nesse período, a dieta é caracterizada pelo superávit calórico, e rica em proteínas e carboidratos altos, além de treinos intensos. Entre maio e outubro de 2025, Dino fazia seis refeições diárias, e quatro delas incluíam carne ou frango, além de seu pós-treino, de acordo com o portal GE.

O café da manhã continha cinco pães integrais com ovo, geleia e aveia. Já o pós-treino tem duas bananas com Whey Protein. O restante das refeições incluem arroz acompanhado de carne ou frango. Ainda, o acreano consome cerca de seis litros de água por dia.