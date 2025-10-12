Segredo de Ramon Dino no Olympia: como foi a dieta do campeão

Dieta de Ramon Dino para o Mr. Olympia: como foi a preparação do campeãoEm busca do corpo perfeito, o novo campeão do Mr. Olympia tem dois tipos de dietas antes das competições. Entenda como foi a preparação de Ramon Dino
O acreano Ramon Dino fez história na madrugada deste domingo, 12. O brasileiro ficou entre os três melhores da categoria Classic Physique e venceu o Mr. Olympia 2025 na etapa final.
O tão sonhado prêmio é resultado do comprometimento de um ano, após ele ficar em segundo lugar na edição de 2024. Com duas fases de dietas regradas orientadas pelo treinador Fabrício Pacholok, Ramon Dino buscou definição e estética até chegar em Las Vegas.
Confira como são as dietas do atleta vencedor do do Mr. Olympia.
Dieta de Ramon Dino meses antes do campeonato é focada em carbos
O início da preparação para o Mr. Olympia começou pelo menos sete meses antes de Ramon Dino subir no palco, em uma etapa chamada de "bulking". Nesse período, a dieta é caracterizada pelo superávit calórico, e rica em proteínas e carboidratos altos, além de treinos intensos.
Entre maio e outubro de 2025, Dino fazia seis refeições diárias, e quatro delas incluíam carne ou frango, além de seu pós-treino, de acordo com o portal GE.
O café da manhã continha cinco pães integrais com ovo, geleia e aveia. Já o pós-treino tem duas bananas com Whey Protein. O restante das refeições incluem arroz acompanhado de carne ou frango.
Ainda, o acreano consome cerca de seis litros de água por dia.
Faltando 120 dias antes da competição, Ramon Dino tem dieta rigorosa
Quanto mais próximo do Mr. Olympia, que foi realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2025, Ramon teve que seguir uma dieta mais restrita, com a diminuição de carboidratos.
Mas nesse período, a “dieta” não inclui só alimentos. A última etapa de preparação aconteceu nos Estados Unidos desde setembro, quando o atleta estava longe de casa e focado integralmente nos treinos e na alimentação.
O treinador Chris Acetto prescreveu entre quatro e cinco refeições diárias, que incluiam pães, ovos e frutas no café da manhã; o pré-treino incluía 200g de arroz acompanhados de 200g de carne ou salmão e as demais só continham carne ou frango, sem carboidratos.
Após a pesagem, feita 48 horas antes da competição, os carboidratos voltam para a dieta, para ajudar a preencher os músculos e dar mais volume visual.