Quem é Mike Sommerfeld, maior adversário de Ramon Dino no Olympia

Fisiculturista Mike Sommerfeld é o principal adversário de Ramon Dino pelo Mister Olympia / Crédito: reprodução/mikethebadass no Instagram

O alemão Mike Sommerfeld é o principal desafiante do brasileiro Ramon Dino no Mr Olympia 2025. Os fisiculturistas buscam o título da categoria Classic physique, que começa nesta sexta-feira, 10, e são considerados os favoritos após a aposentadoria do canadense Chris Bumstead. O atleta europeu é o atual vice-campeão do Mr Olympia, perdendo justamente para CBum, e vencedor da edição de 2025 do Arnold Classic Ohio, segundo maior torneio de fisiculturismo do mundo. Além disso, Sommerfeld foi o único a superar Bumstead e uma pose desde que o maior campeão da classe iniciou sua série de cinco conquistas.