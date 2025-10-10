Quem é Mike Sommerfeld, maior adversário de Ramon Dino no Olympia

Quem é Mike Sommerfeld, principal adversário de Ramon Dino no Mr OlympiaO alemão é o atual vice-campeão do maior torneio de fisiculturismo do mundo e foi campeão do Arnold Classic Ohio
O alemão Mike Sommerfeld é o principal desafiante do brasileiro Ramon Dino no Mr Olympia 2025. Os fisiculturistas buscam o título da categoria Classic physique, que começa nesta sexta-feira, 10, e são considerados os favoritos após a aposentadoria do canadense Chris Bumstead.
O atleta europeu é o atual vice-campeão do Mr Olympia, perdendo justamente para CBum, e vencedor da edição de 2025 do Arnold Classic Ohio, segundo maior torneio de fisiculturismo do mundo. Além disso, Sommerfeld foi o único a superar Bumstead e uma pose desde que o maior campeão da classe iniciou sua série de cinco conquistas.
Quem é Mike Sommerfeld?
Mike Sommerfeld tem 33 anos e teve sua primeira aparição em torneios de fisiculturismo em 2014, quando ficou em terceiro lugar na divisão Júnior do Arnold Classic Europe. Em 2019, estreou na IFBB Pro League no Romênia Pro, conquistando o 13º lugar.
O alemão passou a ter maior destaque em 2021, quando venceu o Xtreme Bodybuilding & Fitness Pro e o Poland Pro Supershow, o que lhe rendeu sua primeira classificação para o Mr Olympia. Em sua primeira aparição no palco mais famoso do Bodybuilding, Sommerfeld foi sétimo colocado.
Em 2022, o atleta já mostrou evolução e terminou pela primeira vez no top 5 da categoria Classic physique. No ano seguinte, o fisiculturista acabou regredindo e se contentou com a oitava colocação. Em 2024, bateu na trave e ficou com o vice-campeonato.
Na edição 2025 do evento, Mike Sommerfeld se envolveu em uma polêmica envolvendo sua altura. As regras do Mr Olympia estabelecem um peso máximo por altura dos participantes, e o alemão teria burlado a medição do evento para aferir 1,75 metro na medição e se manter em uma faixa de peso de 96,2 kg.
Após reclamações nas redes sociais, a organização do torneio decidiu aferir a altura do alemão novamente e dessa vez, ignorando a altura de seu cabelo. Com isso, o competidor perdeu dois centímetros e teve de perder mais de seis kg para chegar aos 92,5 kg, medida de peso permitida para sua centimetragem.
"Conseguimos perder mais de 6kg em alguns dias para fazer o peso de 92,5kg nesta manhã para competir no sábado. Mas posso te dizer um fato? Eu vou ter 1,75m no próximo show", disse o atleta após o incidente.
