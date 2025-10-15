Mr. Olympia 2025: o que vem a seguir no fisiculturismo mundial?

O Mr. Olympia, principal competição de fisiculturismo do mundo, aconteceu entre os dias 9 e 12 de outubro; saiba próximos eventos / Crédito: Reprodução/Instagram/@mrolympiabrasil

O fisiculturismo mundial segue um calendário consagrado, que tradicionalmente abre e encerra o ano com dois grandes marcos: o Arnold Classic, no início, e o Mr. Olympia, no final.

Mas, após o Olympia 2025, o que acontece a seguir? Quais são os próximos passos para atletas profissionais?



O ciclo após o Mr. Olympia

Os campeões que conquistaram o pódio no Mr. Olympia 2025 automaticamente garantem sua vaga para a próxima edição, em 2026. Ramon Dino e mais 10 atletas brasileiros estão entre os fisiculturistas que não precisam participar dos demais eventos classificatórios. Para os outros atletas, porém, o calendário continua com uma sequência de competições qualificatórias espalhadas pelo mundo. Leia mais Saiba quais são os maiores campeões do Mr. Olympia Sobre o assunto Saiba quais são os maiores campeões do Mr. Olympia

Eventos classificatórios da IFBB

Os eventos classificatórios da IFBB têm papel essencial na trajetória dos atletas que buscam ingressar ou se destacar no cenário profissional do fisiculturismo.

Para competir entre profissionais, o atleta amador precisa vencer uma competição "Pro Qualifier". Após isso, se torna um fisiculturista profissional da IFBB Pro League e pode competir por uma vaga no Mr. Olympia. Entre as competições de maior prestígio está o Musclecontest, que realiza uma série de etapas nacionais e internacionais, reunindo atletas de todo o mundo.

