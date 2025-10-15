Após o Mr. Olympia 2025, o que vem a seguir no fisiculturismo mundial?Após o Mr. Olympia, conhecido como a Copa do Mundo do fisiculturismo, outros grandes eventos aguardam os atletas neste ano. Confira as competições
O fisiculturismo mundial segue um calendário consagrado, que tradicionalmente abre e encerra o ano com dois grandes marcos: o Arnold Classic, no início, e o Mr. Olympia, no final.
Mas, após o Olympia 2025, o que acontece a seguir? Quais são os próximos passos para atletas profissionais?
O ciclo após o Mr. Olympia
Os campeões que conquistaram o pódio no Mr. Olympia 2025 automaticamente garantem sua vaga para a próxima edição, em 2026.
Ramon Dino e mais 10 atletas brasileiros estão entre os fisiculturistas que não precisam participar dos demais eventos classificatórios.
Para os outros atletas, porém, o calendário continua com uma sequência de competições qualificatórias espalhadas pelo mundo.
Eventos classificatórios da IFBB
Os eventos classificatórios da IFBB têm papel essencial na trajetória dos atletas que buscam ingressar ou se destacar no cenário profissional do fisiculturismo.
Para competir entre profissionais, o atleta amador precisa vencer uma competição "Pro Qualifier". Após isso, se torna um fisiculturista profissional da IFBB Pro League e pode competir por uma vaga no Mr. Olympia.
Entre as competições de maior prestígio está o Musclecontest, que realiza uma série de etapas nacionais e internacionais, reunindo atletas de todo o mundo.
Musclecontest Brasil e Internacional: temporada 2025
A temporada 2025 do Musclecontest traz um calendário extenso e diversificado, com eventos em várias cidades do Brasil e em outros países.
Entre os dias 17 e 19 de outubro, acontece o Amateur Olympia Brasil, em São Paulo, servindo como qualificatório para o IFBB Pro e o Olympia.
Outras oportunidades de classificação seguirão até dezembro.
Confira os principais eventos que levam ao IFBB Pro e ao Olympia:
Eventos que classificam para IFBB Pro e Olympia
- 25 de outubro — Manila, Filipinas
NPC Worldwide Musclecontest Philippines
Inclui: IFBB Pro League Men’s Physique
- 17 a 19 de outubro — São Paulo, SP
Amateur Olympia Brasil
Inclui: IFBB Pro League Bikini, Classic Physique e 212
- 8 e 9 de novembro — Piracicaba, SP
NPC Worldwide Musclecontest Fitpira
Inclui: IFBB Pro League Bikini, Classic Physique e Men’s Physique
- 1º de novembro — Rio Grande do Norte, Brasil
NPC Worldwide Musclecontest Rio Grande do Norte
- 2 de novembro — Vietnã
Musclecontest Vietnam
Inclui: IFBB Pro League Wellness
- 15 de novembro — Juiz de Fora, MG
NPC Worldwide Musclecontest Luciano Cruz Juiz de Fora
Inclui: IFBB Pro League Women’s Physique e Men’s Physique
- 6 de dezembro — Campinas, SP
NPC Worldwide Musclecontest Nacional