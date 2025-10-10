Mr. Olympia: por que é o maior torneio de fisiculturismo do mundo

As categorias do Mr. Olympia só passaram a existir depois dos anos 2000 / Crédito: Reprodução/Instagram/@mrolympiabrasil

O Mr. Olympia, também conhecido como a Copa do Mundo do fisiculturismo, é considerado a principal competição do esporte. Hoje na 61° edição, reúne mais de 300 atletas, que dedicam a carreira para participarem da disputa em alguma das 11 categorias.

Em 2025, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de outubro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, é o ano com a maior quantidade de atletas brasileiros competindo. Leia mais Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e em quais categorias competem

Mr. Olympia 2025: qual a premiação? Veja quanto ganham os vencedores Mr. Olympia: quais são as categorias e como funcionam Masculinas Open Bodybuilding: por muitos anos, foi a única categoria. Hoje é a principal entre as 11. Não tem limite de peso para os atletas, mas são avaliadas a simetria, proporção, volume muscular, definição e a apresentação e presença de palco; 212: os competidores devem pesar, no máximo, 96 kg. Também avalia os mesmos requisitos da Open; Men’s Physique: foca no físico atlético e saudável, com ombros mais largos e cintura mais fina, que compõem o formato V. Os juízes julgam simetria, proporção e apresentação; Wheelchair: voltado para atletas em cadeira de rodas. São avaliados simetria, proporção e desenvolvimento dos músculos superiores do corpo.; Femininas Women’s Bodybuilding: é a principal categoria feminina. Funciona com os mesmos critérios do Open Bodybuilding masculino; Bikini: voltado para atletas com o físico atlético e com harmonia, com menos foco na definição musucular extrema e densa. Os juízes avaliam proporção, a simetria e a apresentação no palco; Wellness: valoriza o volume dos membros inferiores como glúteo e coxas, que devem ser maiores que os membros superiores. É a categoria mais recente do campeonato e é a que as brasileiras mais ganharam até hoje. Avaliam simetria, proporção, definição e apresentação no palco; Fitness: foca no físico com braços e ombros volumosos, cintura fina, pernas fortes e percentual baixo de gordura, formando o formato corporal em Y. Os juízes avaliam simetria e proporção, mas o principal é a apresentação, na qual, as atletas devem performar com flexibilidade, força e dança; Figure: para atletas com volume muscular moderado. Avaliam simetria, proporção, definição muscular e presença de palco; Women’s Physique: as competidoras devem apresentar grande volume de músculos, mas uma aparência corporal ainda harmoniosa. São avaliados os mesmos fatores que a categoria Figure.

Quais foram os sete principais vencedores do campeonato Mr. Olympia Até os anos 2000, o Mr. Olympia contava com apenas uma premiação, sem categorias que dividissem atletas por peso, por exemplo; confira os sete principais ganhadores: Iris Kyle: a norte-americana conquistou dez títulos de Ms. Olympia (Open); Lee Haney: o norte-americano conquistou oito títulos de Mr. Olympia (Open); Ronnie Coleman: empatado com Haney, também conquistou oito títulos de Mr. Olympia (Open); Arnold Schwarzenegger: o lendário austro-americano conquistou sete títulos de Mr. Olympia (Open); Phil Heath: empatando com Schwarzenegger, conquistou sete títulos de Mr. Olympia (Open); Cydney Gillon: a afro-americana conquistou sete títulos de Figure; Flex Lewis: o galês conquistou sete títulos de 212. No caso do Brasil, que conquistou 13 títulos, os destaques foram Juliana Malacarne, com quatro títulos na Women’s Physique, e Francielle Mattos, tricampeã na Wellness.

Mr. Olympia: como surgiu e rivalidade com Mr. Universo O empresário canadense Joe Weider e o irmão, o autor Ben, cofundaram a Federação Internacional de Fisiculturistas (IFBB) em 1940. Com o nome alterado em 2004 para Federação Internacional de Fitness e Bodybuilding (IFBB), seria o futuro responsável pela organização do maior campeonato mundial de fisiculturismo. Em 1965, Joe criou o Mr. Olympia. O nome é inspirado nos Jogos Olímpicos, sendo a proposta criar uma versão deles focada no fisiculturismo.

O Troféu Eugen Sandow, hoje concedido ao ganhador da categoria Open Bodybuilding, já foi dado ao único inscrito em duas inscrições: em 1968, para Sergio Oliva, e em 1971, para Arnold Schwarzenegger. Graças a Schwarzenegger, ex-fisiculturista e renomado ator, que a imagem do campeonato mudaria. Quando participou da quarta edição, já era estrela do esporte. Antes do Mr. Olympia, participava do Mr. Universo, onde ganhou cinco títulos.