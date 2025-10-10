Mr. Olympia: por que é o maior torneio de fisiculturismo do mundo

Mr. Olympia: o que é e por que é o maior torneio de fisiculturismo do mundoO Mr. Olympia chegou à sua 61º edição em 2025; entenda sua história até se tornar o mais prestigiado torneio de fisiculturismo do mundo
O Mr. Olympia, também conhecido como a Copa do Mundo do fisiculturismo, é considerado a principal competição do esporte.
Hoje na 61° edição, reúne mais de 300 atletas, que dedicam a carreira para participarem da disputa em alguma das 11 categorias.
Em 2025, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de outubro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, é o ano com a maior quantidade de atletas brasileiros competindo.
Leia mais
Mr. Olympia: quais são as categorias e como funcionam
Masculinas
- Open Bodybuilding: por muitos anos, foi a única categoria. Hoje é a principal entre as 11. Não tem limite de peso para os atletas, mas são avaliadas a simetria, proporção, volume muscular, definição e a apresentação e presença de palco;
- 212: os competidores devem pesar, no máximo, 96 kg. Também avalia os mesmos requisitos da Open;
- Men’s Physique: foca no físico atlético e saudável, com ombros mais largos e cintura mais fina, que compõem o formato V. Os juízes julgam simetria, proporção e apresentação;
- Wheelchair: voltado para atletas em cadeira de rodas. São avaliados simetria, proporção e desenvolvimento dos músculos superiores do corpo.;
Femininas
- Women’s Bodybuilding: é a principal categoria feminina. Funciona com os mesmos critérios do Open Bodybuilding masculino;
- Bikini: voltado para atletas com o físico atlético e com harmonia, com menos foco na definição musucular extrema e densa. Os juízes avaliam proporção, a simetria e a apresentação no palco;
- Wellness: valoriza o volume dos membros inferiores como glúteo e coxas, que devem ser maiores que os membros superiores. É a categoria mais recente do campeonato e é a que as brasileiras mais ganharam até hoje. Avaliam simetria, proporção, definição e apresentação no palco;
- Fitness: foca no físico com braços e ombros volumosos, cintura fina, pernas fortes e percentual baixo de gordura, formando o formato corporal em Y. Os juízes avaliam simetria e proporção, mas o principal é a apresentação, na qual, as atletas devem performar com flexibilidade, força e dança;
- Figure: para atletas com volume muscular moderado. Avaliam simetria, proporção, definição muscular e presença de palco;
- Women’s Physique: as competidoras devem apresentar grande volume de músculos, mas uma aparência corporal ainda harmoniosa. São avaliados os mesmos fatores que a categoria Figure.
Quais foram os sete principais vencedores do campeonato Mr. Olympia
Até os anos 2000, o Mr. Olympia contava com apenas uma premiação, sem categorias que dividissem atletas por peso, por exemplo; confira os sete principais ganhadores:
- Iris Kyle: a norte-americana conquistou dez títulos de Ms. Olympia (Open);
- Lee Haney: o norte-americano conquistou oito títulos de Mr. Olympia (Open);
- Ronnie Coleman: empatado com Haney, também conquistou oito títulos de Mr. Olympia (Open);
- Arnold Schwarzenegger: o lendário austro-americano conquistou sete títulos de Mr. Olympia (Open);
- Phil Heath: empatando com Schwarzenegger, conquistou sete títulos de Mr. Olympia (Open);
- Cydney Gillon: a afro-americana conquistou sete títulos de Figure;
- Flex Lewis: o galês conquistou sete títulos de 212.
No caso do Brasil, que conquistou 13 títulos, os destaques foram Juliana Malacarne, com quatro títulos na Women’s Physique, e Francielle Mattos, tricampeã na Wellness.
Mr. Olympia: como surgiu e rivalidade com Mr. Universo
O empresário canadense Joe Weider e o irmão, o autor Ben, cofundaram a Federação Internacional de Fisiculturistas (IFBB) em 1940.
Com o nome alterado em 2004 para Federação Internacional de Fitness e Bodybuilding (IFBB), seria o futuro responsável pela organização do maior campeonato mundial de fisiculturismo.
Em 1965, Joe criou o Mr. Olympia. O nome é inspirado nos Jogos Olímpicos, sendo a proposta criar uma versão deles focada no fisiculturismo.
O objetivo era eleger o homem com o físico mais bonito do mundo, rivalizando com o Mr. Universo, a maior competição do mundo da modalidade até então.
No momento em que foi criado, não tinha o mesmo reconhecimento que o rival. Por isso, o criador teve que pagar as contas das primeiras edições sozinho e enfrentar outras dificuldades, como a dificuldade de encontrar atletas para competir.
O Troféu Eugen Sandow, hoje concedido ao ganhador da categoria Open Bodybuilding, já foi dado ao único inscrito em duas inscrições: em 1968, para Sergio Oliva, e em 1971, para Arnold Schwarzenegger.
Graças a Schwarzenegger, ex-fisiculturista e renomado ator, que a imagem do campeonato mudaria. Quando participou da quarta edição, já era estrela do esporte.
Antes do Mr. Olympia, participava do Mr. Universo, onde ganhou cinco títulos.
O crescimento do concurso é percebido quando, no seu ano de estreia, o ator competiu apenas com Oliva e, 11 anos depois, em sua despedida das competições, precisou enfrentar 15 atletas.
Além disso, passava por questões financeiras. As primeiras edições foram financiadas por Weider, pela falta de patrocínio e reconhecimento pelo mundo do fisiculturismo.
Os primeiros prêmios eram de US$ 1 mil. Hoje os vencedores ganham cerca de US$ 400 mil, o que corresponde a mais de R$ 2 milhões