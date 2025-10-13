Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia; veja reações de famosos e atletasVitória histórica do acreano na categoria Classic Physique emociona o público, atletas e celebridades nas redes sociais. Vitória foi destaque no Fantástico
O Brasil parou no fim de semana para comemorar a vitória de Ramon Dino no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas.
O atleta acreano se consagrou campeão da categoria Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o título mais importante do fisiculturismo mundial.
O feito foi tão marcante que ganhou destaque no Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo, 12, celebrando o novo ídolo nacional do esporte.
Logo após deixar o palco com a bandeira do Brasil nas mãos e a medalha de ouro no peito, Ramon foi recebido sob aplausos e gritos de “Olê, olê, olê, olê, Dino, Dino!”. A comemoração emocionada simbolizou o orgulho de milhões de brasileiros que acompanharam o campeonato.
CBum e atletas celebram conquista histórica de Ramon no Dino
Durante a comemoração, Chris Bumstead (CBum) — maior nome da categoria e hexacampeão antes da aposentadoria — abraçou Ramon Dino, em um gesto de respeito e reconhecimento pela performance impecável do brasileiro.
Outros nomes importantes do fisiculturismo também demonstraram apoio. Renato Cariani, influenciador e atleta, reagiu emocionado durante uma live no YouTube: “O Ramon pode fazer história. Ele tem tudo para ser o primeiro brasileiro a vencer uma categoria masculina no Olympia.”
Nas redes, atletas como Thiago Xicória, Fabrício Pacholok, Andrei Deiu (campeão do ProSupps), Carlos Suassuna (Vovô Marombaa), Tenente Breno Freire (Classic Physique), Anne Luise Freitas (cinco vezes Olympian) e Matt Greggo também parabenizaram o novo campeão.
Famosos e namorada de Ramon comemoram nas redes
A vitória de Ramon Dino também mobilizou celebridades e influenciadores. Vitória Vianna, namorada do atleta, publicou uma homenagem emocionante no Instagram: “Um capítulo lindo dessa história. Foram dias intensos, cheios de emoção, torcida e muito amor. Ver você conquistar o primeiro lugar e sentir essa energia de perto… inesquecível. Orgulho define. Eu te amo!”
O apresentador Marcos Mion celebrou o feito com uma mensagem direta: “Parabéns, Ramon! Foco total! Hoje é Brasil!”
O cantor MC Daniel também fez questão de mandar seu recado: “Deus é contigo, irmão. Já deu certo!”
Mr Olympia 2025: Brasil no topo do fisiculturismo
A conquista de Ramon Queiroz, conhecido como Ramon Dino, marca um divisor de águas no fisiculturismo brasileiro. Após anos de domínio de atletas estrangeiros, o acreano colocou o país entre os grandes nomes da modalidade.
O título de Classic Physique no Mr. Olympia 2025 não apenas consagrou o talento e a dedicação do atleta, mas também inspirou uma nova geração de competidores e fãs do esporte no Brasil.