Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia; veja reações de famosos

A conquista de Ramon Queiroz, conhecido como Ramon Dino, marca um divisor de águas no fisiculturismo brasileiro. / Crédito: Reprodução/X

O Brasil parou no fim de semana para comemorar a vitória de Ramon Dino no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas. O atleta acreano se consagrou campeão da categoria Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o título mais importante do fisiculturismo mundial.