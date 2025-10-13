Mr. Olympia 2025: bastidores, curiosidades e tudo sobre o campeonato

Mr. Olympia 2025: bastidores, curiosidades e tudo sobre o campeonatoMr. Olympia consagra Ramon Dino como o primeiro brasileiro campeão masculino e marca o protagonismo do país no fisiculturismo mundial; saiba tudo sobre o evento
O Mr. Olympia 2025, principal competição de fisiculturismo do mundo, foi realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O evento reuniu os melhores atletas do esporte em 11 categorias profissionais e o Brasil brilhou como nunca antes: 11 competidores nacionais subiram ao pódio.
A seguir, confira tudo sobre o campeonato Mr. Olympia 2025:
Mr. Olympia 2025: Categorias disputadas
A edição contou com divisões masculinas e femininas que valorizam diferentes proporções, volumes e níveis de definição muscular.
Categorias masculinas
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding)
- 212 Olympia
- Classic Physique Olympia
- Men’s Physique Olympia
- Wheelchair Olympia
Categorias femininas
- Ms. Olympia (Open Bodybuilding)
- Fitness Olympia
- Figure Olympia
- Bikini Olympia
- Women’s Physique Olympia
- Wellness Olympia
Ramon Dino faz história na Classic Physique
O acreano Ramon Dino conquistou o título da Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer uma categoria masculina no Mr. Olympia.
O atleta havia sido vice-campeão em 2022 e 2023 e terminou em quinto lugar em 2024.
Ramon desbancou grandes nomes da categoria, como Mike Sommerfeld e Terrence Ruffin, faturando US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil).
O fisiculturista canadense Chris Bumstead, conhecido como CBum, hexacampeão e ícone da Classic Physique, não competiu este ano, anunciando sua aposentadoria, mas subiu ao palco para parabenizar Ramon pela conquista.
A categoria Classic Physique é inspirada nos fisiculturistas das décadas de 1970 e 1980, como Arnold Schwarzenegger, e valoriza harmonia, simetria e proporção corporal.
Brasil brilha nas categorias femininas do Mr. Olympia 2025
O país também se destacou entre as mulheres. Eduarda Bezerra foi campeã da Wellness Olympia, superando Isabelle Nunes (2º) e Elisa Alcantara (3º), também brasileiras. A categoria foi criada justamente com base nos padrões estéticos latinos.
Na Women’s Physique, Natalia Coelho voltou ao topo do pódio após duas temporadas como vice-campeã. Já Zama Benta, também brasileira, ficou em terceiro lugar.
No Women’s Bodybuilding, o Brasil também foi destaque com Leyvina Barros e Alcione Barreto, que garantiram o terceiro e quinto lugar, respectivamente.
Rivalidade esquenta a Men’s Physique
Uma das polêmicas da edição envolveu os atletas Ali Bilal e Brandon Hendrickson, rivais na categoria Men’s Physique. Durante a coletiva de imprensa de abertura do evento, Ali provocou Brandon no palco, tocando-o de forma debochada. O norte-americano respondeu: “Não me toque, me respeita”.
A confusão ganhou proporções ainda maiores nas redes sociais, quando Hendrickson revelou que Bilal teria enviado mensagens inapropriadas para sua ex-namorada.
Apesar da tensão, ambos subiram ao palco e garantiram posições de destaque: Ali ficou em segundo lugar e Brandon em terceiro.
Gorila Albino: Brasileiro na categoria de cadeirantes
O brasileiro Josué Fabiano Monteiro, conhecido como “Gorila Albino”, voltou ao pódio na categoria Wheelchair, destinada a atletas cadeirantes. Após conquistar o terceiro lugar em 2023, ele ficou em quarto neste ano.
Josué perdeu parte da mobilidade após uma queda de skate aos três anos, mas encontrou no fisiculturismo uma forma de superação. O atleta chegou a pedir desculpas aos fãs nas redes sociais.
Quanto o Brasil ganhou no Mr. Olympia 2025
Além das medalhas, os brasileiros também levaram para casa premiações em dinheiro que somam mais de R$ 1,5 milhão. Confira os principais valores:
- Ramon Dino (Classic Physique) – US$ 100 mil (R$ 552 mil)
- Natalia Coelho (Women’s Physique) – US$ 50 mil (R$ 276 mil)
- Eduarda Bezerra (Wellness) – US$ 50 mil (R$ 276 mil)
- Isabelle Nunes (Wellness) – US$ 20 mil (R$ 110 mil)
- Lucas Garcia (212) – US$ 12 mil (R$ 66 mil)
- Zama Benta (Women’s Physique) – US$ 12 mil (R$ 66 mil)
- Leyvina Barros (Ms. Olympia) – US$ 12 mil (R$ 66 mil)
- Alcione Barreto (Ms. Olympia) – US$ 6 mil (R$ 33 mil)
- Edvan Palmeira (Men’s Physique) – US$ 6 mil (R$ 33 mil)
- Josué Fabiano Monteiro (Wheelchair) – US$ 7 mil (R$ 38 mil)
Bastidores e curiosidades
- O evento foi transmitido para mais de 190 países e movimentou milhões de dólares em patrocínios e turismo em Las Vegas.
- Chris Bumstead, mesmo aposentado, foi aplaudido de pé e recebeu homenagem da organização.
- A categoria Wellness continua sendo a de maior presença feminina brasileira, com 14 competidoras.
- O público estimado do evento ultrapassou 40 mil pessoas por dia, consolidando o Mr. Olympia como um dos principais espetáculos do fisiculturismo mundial.
Com desempenhos históricos, polêmicas e momentos de superação, o Mr. Olympia 2025 reforçou o protagonismo do Brasil no cenário global do fisiculturismo e mostrou que o país vive sua melhor fase em cima dos palcos.