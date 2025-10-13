Mr. Olympia 2025: bastidores, curiosidades e tudo sobre o campeonato

Ramon Dino foi o primeiro homem brasileiro a ganhar ouro no Mr. Olympia. Confira curiosidades sobre a competição / Crédito: Reprodução / Instagram @ramondinopro

O Mr. Olympia 2025, principal competição de fisiculturismo do mundo, foi realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento reuniu os melhores atletas do esporte em 11 categorias profissionais e o Brasil brilhou como nunca antes: 11 competidores nacionais subiram ao pódio.

A seguir, confira tudo sobre o campeonato Mr. Olympia 2025: Mr. Olympia 2025: Categorias disputadas

A edição contou com divisões masculinas e femininas que valorizam diferentes proporções, volumes e níveis de definição muscular. Categorias masculinas Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

212 Olympia

Classic Physique Olympia

Men’s Physique Olympia

Wheelchair Olympia Categorias femininas Ms. Olympia (Open Bodybuilding)

Fitness Olympia

Figure Olympia

Bikini Olympia

Women’s Physique Olympia

Wellness Olympia Leia mais Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e em quais categorias competem Sobre o assunto Mr. Olympia 2025: quem são os brasileiros e em quais categorias competem Ramon Dino faz história na Classic Physique O acreano Ramon Dino conquistou o título da Classic Physique, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer uma categoria masculina no Mr. Olympia.

O atleta havia sido vice-campeão em 2022 e 2023 e terminou em quinto lugar em 2024. Ramon desbancou grandes nomes da categoria, como Mike Sommerfeld e Terrence Ruffin, faturando US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil). O fisiculturista canadense Chris Bumstead, conhecido como CBum, hexacampeão e ícone da Classic Physique, não competiu este ano, anunciando sua aposentadoria, mas subiu ao palco para parabenizar Ramon pela conquista.

A categoria Classic Physique é inspirada nos fisiculturistas das décadas de 1970 e 1980, como Arnold Schwarzenegger, e valoriza harmonia, simetria e proporção corporal. >> Veja dieta de Ramon Dino para o Mr. Olympia e como foi a preparação do campeão Brasil brilha nas categorias femininas do Mr. Olympia 2025

O país também se destacou entre as mulheres. Eduarda Bezerra foi campeã da Wellness Olympia, superando Isabelle Nunes (2º) e Elisa Alcantara (3º), também brasileiras. A categoria foi criada justamente com base nos padrões estéticos latinos.