Fisiculturismo na infância: veja o que os especialistas falam sobre

No Ceará, um dos principais torneios privados, o Armageddon , já contava com a categoria Kids desde sua estreia, em 2021. Nela, jovens atletas que tinham — ou ainda têm — o desejo de obter sucesso em competições podem sonhar em se tornar um "novo Ramon Dino ".

Em 2023, em um dos momentos mais marcantes do esporte no Brasil, o atleta natural do Acre se preparava para competir contra seu principal rival , Chris Bumstead (CBum) , na categoria Classic Physique. Como resultado, seu nome esteve entre os assuntos mais comentados do X , antigo Twitter.

Apesar de não haver uma transmissão brasileira oficial do torneio na época, o Olympia de 2023 contornou com o "react" do influenciador Renato Cariani , considerado um dos maiores nomes do fisiculturismo no País. Sua ocorrência, mesmo sem exibir imagens da competição, atraiu cerca de 400 mil telespectadores .

Com o crescimento do esporte, a busca por informações sobre os cuidados necessários para a entrada precoce no fisiculturismo tem se tornado cada vez mais comum , especialmente entre jovens de 12 a 14 anos.

Izabella também recomenda o acompanhamento de um profissional de educação física com experiência no trabalho com crianças, além de visitas regulares ao pediatra.

Fisiculturismo na infância: suplementação



Outro ponto relevante no mundo do fisiculturismo é o uso de suplementação alimentar para auxiliar os atletas em sua rotina. No caso dos jovens praticantes, a endocrinologista alerta que esse tipo de recurso só deve ser considerado em casos de real necessidade e sempre com indicação médica.

“A suplementação deve ser avaliada individualmente para evitar riscos à saúde. O mais importante é que a atividade física seja prazerosa e sustentável ao longo da vida, garantindo benefícios a curto e longo prazo”, conclui.

Fisiculturismo na infância: 'pequenos atletas' já têm rotina de gigante



Além do Brasil, diversos países têm popularizado o fisiculturismo infantil, tornando-o uma verdadeira "febre mundial". Anteriormente, os destaques se concentraram em países da Europa e nos Estados Unidos.

Agora, a tendência ganha força globalmente. Um dos principais nomes do fisiculturismo asiático é o jovem Athanasius Lee, de Cingapura: aos 15 anos, já acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram.

Athanasius, ou Athy, começou a levantar peso em casa aos 12 anos, inspirado por influenciadores do fisiculturismo como Jesse James West, um personal trainer e influenciador dos EUA.

“Parecia que eles estavam se divertindo, e eu queria experimentar”, disse Athy em entrevista ao Channel News Asia. “Lembro-me da primeira vez que levantei pesos; passei quatro horas assistindo ao YouTube enquanto fazia exercícios de bíceps”, explicou.

Seus pais apoiaram a rotina de treinos, pois ele lutou contra a dislexia e o fisiculturismo ajudou a melhorar sua disciplina e sua autoconfiança.

No Instagram, Athy mostra duas de suas maiores conquistas: a medalha de ouro no 1º lugar na musculação adolescente e a prata na categoria de novatos. Os pódios aconteceram no WNBF Singapore, um dos principais campeonatos do país.

Fisiculturismo na infância: competição no Ceará



Os atletas do Nordeste também são recorrentes em competições. O popular campeonato de fisiculturismo Armageddon Championship trouxe a categoria Kids, inspirada na influência da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB), como explica o fundador do evento, Leandro Lopes.

"A IFBB perdeu força em alguns territórios, e a categoria Kids desapareceu. Como tenho uma história de amor e superação com o fisiculturismo, após o nascimento da minha filha, ela espontaneamente seguiu esse mesmo caminho. Dessa forma, criei a categoria Kids", revela.

Competição gratuita com a intenção de introduzir crianças ao esporte



Lopes explica que, para promover a entrada de novos atletas no esporte, a participação no evento na categoria Kids é gratuita, incluindo as fotos no palco.

Ele destaca que a categoria Kids segue um padrão básico, sem a exigência de roupas curtas ou poses sensuais. O foco principal está na desenvoltura das crianças durante o desfile no palco.

“A intenção é mostrar que o esporte é acessível para as crianças. Nosso evento é para toda a família, incluindo os idosos, por meio da categoria Master, e as crianças, que também podem se apresentar no palco”, afirma.