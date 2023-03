Léo Stronda revela que irá deixar Bonde da Stronda após acidente

Músico e influenciador, Léo Stronda revelou que irá sair do grupo carioca de rap Bonde da Stronda. A informação foi divulgada por Léo nesta terça-feira, 7, em publicação nas redes sociais.

Donos de hits que marcaram a internet em 2006, como “Nossa Química” e “Tic Tic Nervoso”, o Bonde da Stronda foi formado originalmente por Diego Thug e Léo Stronda.

Confira | BBB 23: Aline Wirley tem dívida de R$ 48 mil por 'taxa do lixo'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão de deixar o grupo se deu após Léo tornar-se evangélico. “Um dia Ele me salvou e recentemente Ele me resgatou, e por isso não posso mais ser negligente com minha salvação. Eu venho a público como forma de compaixão e satisfação aos fãs, amigos e seguidores informar minha saída do grupo Bonde Da Stronda”, declarou.

Em 2021, o músico sofreu um acidente doméstico no qual parte de seu corpo foi queimado. Com o acontecimento, Léo aproximou-se da religião evangélica, o que o levou à decisão de sair do grupo: “Não faz mais sentido cantar e me portar como antes se hoje acredito na verdade e defendo outra doutrina. Não consigo mais comer na mesa do mundo após ser vivificado no Espírito Santo”.

Léo Stronda informou que a decisão já foi debatida com o agora ex-companheiro de grupo, Diego Thug. “Já conversei com meu amigo e irmão Diego e tenho o seu total apoio e respeito”, disse.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags