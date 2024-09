Armageddon: tudo sobre campeonato de Fisiculturismo em Fortaleza

O projeto Armageddon foi criado em 2021 com o objetivo de aprimorar os eventos regionais no Ceará Crédito: Divulgação/Armageddon

A quinta edição do evento Armageddon acontece durante este fim de semana, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. O campeonato apresenta uma combinação de fisiculturismo, jiu-jitsu e powerlifting (levantamento de peso). A edição incluirá uma exposição de marcas parceiras, premiações em dinheiro para os atletas vencedores das competições e palestras com convidados. Veja a seguir tudo sobre o campeonato. Campeonato de Fisiculturismo em Fortaleza: onde acontece Armageddon? O evento acontece presencialmente no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza, pavilhão D. A abertura dos portões ocorre às 9h e a previsão de encerramento é às 19h.

Endereço: Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza. Onde assistir online ao Armageddon? A transmissão do evento poderá ser acompanhada no canal do Youtube “Zezinho Matos”, que é voltado para fisiculturismo. Bronze de fisiculturista: por que competidores pintam o corpo? CONFIRA

Campeonato de Fisiculturismo em Fortaleza: ingressos para Armageddon Os ingressos para o Triple Armageddon 3.0 podem ser adquiridos pela plataforma do Sympla. Todos os dias do evento, incluindo todas as competições de fisiculturismo, jiu-jitsu e powerlifting, bem como a feira de exposição de marcas parceiras, são abertos aos ingressos. Quanto custa o ingresso para o Armageddon? O ingresso disponível do terceiro lote que dá acesso aos três dias de evento custa R$ 140,00 + a taxa do site que é 10% do valor. Campeonato de Fisiculturismo em Fortaleza: cronograma do Armageddon Armageddon na sexta-feira, 06/09 A partir das 13h:



Credenciamento



Pesagem dos atletas Armageddon no sábado, 07/09 A partir das 8h:

Credenciamento A partir das 10h:

Figure



Paraculturismo



Bodybuilder



Classic Physique A partir das 13h:



Convidada Rose Brasil



Convidada Val Alves



Convidada Mayara Rodrs Armageddon no domingo, 08/09 A partir das 8h:

Credenciamento A partir das 10h:

Kids



Bikini



Wellness



Mens Wellness



Mens Physique A partir das 13h: