8 suplementos alimentares mais consumidos

A suplementação alimentar serve para repor os nutrientes que não consumimos nas refeições diárias. O principal público dos suplementos alimentares são os praticantes de atividades físicas e esportistas. Os atletas de alta performance também recorrem a eles porque precisam de uma variedade maior de nutrientes, além dos que compõem o cardápio convencional. Quem se alimenta de maneira adequada e não pratica atividade física com regularidade dificilmente precisa de suplementação.

Como consumi-los?

É importante procurar orientação profissional antes de consumir esses produtos. Assim, você obtém todas as recomendações e informações sobre a utilização e a atuação deles no organismo. O médico também terá que avaliar quais são os suplementos alimentares mais indicados para você.

Com a ajuda da nutricionista Anne Michelle Alban e do Dr. Josivan Gomes de Lima, endocrinologista e professor de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, listamos alguns dos suplementos alimentares mais consumidos. Confira!

1. Hiperproteicos

Ricos em proteínas, são os suplementos mais populares entre os atletas. Geralmente, o consumo indicado pelos especialistas varia de 1,2 a 2 g por dia. Barras de proteínas também são consumidas para o mesmo objetivo. Dentro do organismo, esses suplementos favorecem a construção e a reparação muscular, por meio de uma contribuição proteica adequada. Também pode ser adicionado a vitaminas e minerais.

Indicação: recuperação de microlesões musculares ou para causar hipertrofia muscular.

Contraindicação: indivíduos nefropatas, pois pode agravar a lesão renal.

2. Glutamina

Aminoácido mais abundante no organismo, essencial para a síntese proteica, para o crescimento celular e fornecimento de energia para células dos sistemas imunológico e digestivo. A ausência de glutamina pode reduzir o bom funcionamento da função imunológica. Os suplementos à base de glutamina melhoram a resistência a infecções.

Indicação: para indivíduos que praticam exercícios de alta intensidade e que são suscetíveis a processos infecciosos, recorrentes durante o ano.

Contraindicação: por ser um aminoácido, também deve ser evitado em pacientes nefropatas.

3. Creatina

É uma substância formada a partir da glicina e arginina. É armazenada na musculatura esquelética, principalmente nas fibras do tipo 2 (fibras de contração rápida). Exerce o papel de fornecedora de energia para as atividades físicas de alta intensidade e curta duração, demonstrando benefícios como o aumento da força e do volume muscular.

Indicação: exercícios de curta duração e alta intensidade.

Contraindicação: pacientes com sobrepeso ou obesidade.

4. Carboidratos

São fonte imediata de energia corporal. Podem ser repostos na forma de isotônicos ou como gel. Para melhor a absorção, este último deve ser utilizado com água. Nunca tome isotônico com gel, pois pode acarretar sintomas gastrointestinais.

Dependendo do tipo de exercício, o carboidrato é importante não só durante a prática, mas também logo após para repor o glicogênio muscular e se preparar para a próxima sessão de exercício. Uma concentração de 6 a 7% (6 a 7g/100 ml) é ideal para uma ótima absorção, sem efeitos adversos.

Indicação: durante e após as atividades físicas, evitando a fadiga e a redução ou perda muscular.

Contraindicação: diabéticos devem evitar.