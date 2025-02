Anvisa proíbe a comercialização de 19 produtos da Black Skull; veja lista

A Anvisa menciona que os 19 produtos em questão são manipulados e devem ser prescritos e preparados por farmacêuticos. Além disso, a empresa foi flagrada divulgando esses itens em seu site e por outros meios, contrariando a decisão do órgão regulador.

Veja a motivação publicada no Diário Oficial da União:

"Motivação: Comprovação da publicidade e exposição de produtos manipulados padronizados e não individualizados ao público, por meio do site https://blackskullpharma.com.br/catalogo/, em desacordo com o item 5.14 e com a definição de preparação magistral dada pelo item 4 do ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO QUE INSTITUI AS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM FARMÁCIAS (BPMF) da RDC nº 67/2007. Esta medida preventiva está fundamentada da no art. 7º da Lei nº 6.360/1976"