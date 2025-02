Campeão do Mr. Olympia crava Dino no top 5 do Classic Physique em 2025

Sem CBum, Ramon Dino irá tentar seu primeiro título na categoria Classic Physique no Mr. Olympia / Crédito: Reprodução/ X

O desempenho do brasileiro na última edição do principal torneio de fisiculturismo da atualidade ficou aquém do esperado e, por isso, ele tem se dedicado para que 2025 seja diferente.

Ramon Dino: Treinamento com um campeão do Olympia

O foco de Ramon tem se intensificado cada vez mais. Além de Pacholok, novos treinadores e parceiros de treino deverão se juntar à sua preparação para o Olympia de 2025. Sua coloração corporal foi alvo de críticas durante a última competição, e esse aspecto deverá ser ajustado com o objetivo de conquistar seu primeiro título na categoria. Arnold Sports 2025: SAIBA tudo sobre o evento de fisiculturismo

Seu treinamento com Lunsford ocorreu nos Estados Unidos. Além dos dois atletas e do treinador brasileiro, também esteve presente na academia o atleta da Classic Physique Matthew Greggo. As imagens do treinamento foram divulgadas pelo canal do YouTube da Max Titanium, patrocinadora master de Ramon Dino. Ao comentar sobre os atletas que estavam no local, o bicampeão do Olympia foi enfático: "Isso aqui é muito especial, porque, marquem minhas palavras, nós temos dois garantidos no top 5 do Olympia deste ano no Classic Physique. Garantido. Esses dois caras são exclusivos no primeiro confronto este ano", cravou Lunsford.

Vale acrescentar que, durante os quatro anos de disputa no Olympia, Ramon nunca ficou fora do top 5 do Classic Physique. Seu pior desempenho foi justamente em sua estreia, quando ficou na quinta colocação. Nos anos seguintes, ele conquistou duas segundas colocações e um quarto lugar. Quem é Derek Lunsford, com quem Ramon Dino treina? O americano Derek Lunsford foi campeão da categoria principal do Olympia, o Open, em 2023. Além desse título, ele já havia competido e vencido na 212 (peso leve - até 94 kg) em 2021. Fisiculturismo Natural: CONFIRA tudo sobre a modalidade do esporte