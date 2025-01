Fisiculturismo no Ceará: conheça atletas que são destaques no esporte

A popularidade do fisiculturismo no Brasil, impulsionada por Ramon Dino, reflete-se em seu crescimento no Ceará / Crédito: Reprodução/ Freepik

O fisiculturismo tem se tornado um esporte em ascensão mundial nos últimos anos. Com atletas acumulando milhões de seguidores, o que antes sofria preconceito por conta de corpos considerados exorbitantes, hoje virou motivo de admiração. Fisiculturismo em 2024: CONFIRA retrospectiva do esporte no ano



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nomes como Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman foram precursores da primeira popularidade da categoria nos anos 80 e 90. Mais recentemente, CBum rivalizou com o brasileiro Ramon Dino. A dupla é destaque no fisiculturismo nos últimos anos, especialmente quando competiam entre si no Mr. Olympia.

No Ceará, assim como em todo o Brasil, cada vez mais adeptos têm se interessado pelo esporte. A entrada no fisiculturismo pode se dar por referências em atletas em destaque, curiosidade ou até mesmo como fuga de doenças psicológicas. Fisiculturismo no Ceará: Campeonato Cearense de Musculação e Fitness A principal competição de fisiculturismo do estado, o Campeonato Cearense de Musculação e Fitness, serve como classificatória para o Campeonato Brasileiro em diversas categorias. Gerido pela Federação Cearense de Culturismo, Musculação e Fitness, a competição em 2024 chegou à sua 47ª edição. O POVO entrou em contato com o atual presidente da federação, Mario Gino Pinheiro. Ele falou sobre a importância da competição, que, segundo ele, é a principal do estado.

Apesar de engajar o público, o presidente informou que, mesmo com a federação completando 41 anos em 2025, atualmente a organização dos torneios é feita de forma completamente privada. Ou seja, nenhum órgão do governo municipal ou estadual auxilia de qualquer forma durante as competições. Fisiculturismo em 2025: VEJA calendário dos principais campeonatos

Confira quem foram os atletas que conquistaram títulos no 47° Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness, realizado em 2024:

Categoria Bodybuilder - Daniel Maia



- Daniel Maia Categoria Clássico - Pedro Brandão



- Pedro Brandão Categoria Mens Physique - Rael Gomes



- Rael Gomes Categoria Mens Muscular - Victor Mariano



- Victor Mariano Categoria Culturismo Feminino - Ana Vanessa



- Ana Vanessa Categoria Body Fitness - Tayonara de Souza



- Tayonara de Souza Categoria Wellness - Dayane Alves



- Dayane Alves Categoria Bikini - Rafaele Kessia Daniel Maia, atleta da Categoria Bodybuilder no 47° Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness Crédito: Divulgação/ Federação Cearense de Culturismo Musculação e Fitness Pedro Brandão, atleta da Categoria Clássico no 47° Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness Crédito: Divulgação/ Federação Cearense de Culturismo Musculação e Fitness Rafaele Kessia, atleta da Categoria Bikini no 47° Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness Crédito: Divulgação/ Federação Cearense de Culturismo Musculação e Fitness Dayane Alves, atleta da Categoria Wellness no 47° Campeonato Cearense de Fisiculturismo e Fitness Crédito: Arquivo Pessoal Fisiculturismo no Ceará: atletas em destaque Daniel Maia Competidor na categoria Bodybuilder, Daniel Maia começou como estreante pela federação cearense no campeonato de estreantes no ano de 2018. Com sete anos no esporte, ele diz que sua entrada no fisiculturismo foi para “fugir da depressão”. “Eu encontrei no esporte uma ajuda para me recuperar de um início de depressão. O fisiculturismo me foi apresentado por amigos da academia, e fui encorajado por alguns atletas que frequentavam essa academia”, contou o atleta.