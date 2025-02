Mini-Schwarzenegger: ex-fisiculturista revela abusos do pai na infância

Richard Sandrak, ex-Pequeno Hércules, chocou o mundo com sua força na infância, mas revelou que sua vida foi marcada por abusos e exploração familiar

Circulam na web imagens impressionantes de uma criança fisiculturista. Richard Sandrak, hoje com 32 anos, foi apelidado de Pequeno Hércules ou Mini-Schwarzenegger na infância. Sua história envolve uma família problemática.

Aos 8 anos, seu incrível porte físico chamou a atenção do mundo no início dos anos 2000 e rendeu produções audiovisuais, tornando-o uma celebridade como a “criança mais forte do mundo”.