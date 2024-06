CBum: tudo sobre Chris Bumstead, o maior fisiculturista do mundo

Christopher Adam Bumstead, mais conhecido como Chris Bumstead ou CBum, é um fisiculturista canadense, pentacampeão do Mr. Olympia Classic Physique, título do concurso de fisiculturismo profissional masculino no Olympia Fitness & Performance Weekend de Joe Weider. Veja sua ficha técnica com idade, peso, altura e títulos ao final do texto.

Tendo conquistado os títulos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ele é também o maior campeão da sua respectiva categoria. Nascido em Ottawa, no Canadá, CBum tem atualmente 29 anos de idade e começou a praticar musculação aos 14 anos. Conheça mais sobre a história, carreira e mais do fisiculturista.

CBum: história de vida de Chris Bumstead e início da carreira

CBum sempre foi ligado ao esporte, jogou beisebol, basquete, hóquei no gelo e futebol canadense pelo time do colégio. Aos 14 anos, ele entrou na musculação e começou a realizar exercícios com cargas surpreendentes após uma rápida evolução.