Mr. Olympia: quem é Ramon Dino, brasileiro favorito entre fisiculturistas

Dino é o nome mais popular do fisiculturismo nacional e neste final de semana compete na "Copa do Mundo dos Músculos"; conheça o atleta

Ramon Rocha Queiroz, ou simplesmente Ramon Dino, é o principal brasileiro no cenário do fisiculturismo mundial. Dino estará presente na 59ª edição do Mr. Olympia, na categoria Classic Physique ("físico clássico", em tradução livre para o português).

Natural do Acre, Dino sempre teve seu foco no fisiculturismo. Após uma passagem por Portugal, seu regresso ao Brasil foi focado na carreira. Com o título recente do Arnold Classic, neste final de semana, o "Dinossauro do Acre" (como é apelidado) vai voltar a enfrentar seu rival da edição passada, Chris "Cbum" Bumstead.

